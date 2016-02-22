Новости Беларуси. Александр Лукашенко возмущен ситуацией с тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Во время совещания с Правительством Президент раскритиковал положение дел в системе ЖКХ, а также потребовал к 1 марта представить четкий и прозрачный график расчета цен на коммунальные услуги. Кроме того, глава государства отверг предложения о резком повышении стоимости социально-значимых товаров и услуг.

Экономический и политический курс страны был четко озвучен еще прошлой осенью во время главной электоральной кампании. Ситуация на мировых рынках уже тогда вынуждала искать новые подходы и решения, способные оживить работу предприятий и целых отраслей. Точка отсчета – 2016 год. Правительство с начала года подготовило целый пакет предложений для достижения поставленных целей. Президент первым делом напомнил о том, что не все средства хороши.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конец ХХ века, когда распалось наше государство и на обломках этого государства мы пытаемся не просто построить (мы построили наше государство), а укрепить его, что значительно труднее, этот период ушел в историю. И гайдаровские реформы российского образца белорусам не нужны. Если кто-то хочет пройти этот этап и навязать подобные реформы в Беларуси, будь то по лекалам МВФ, будь то исходя из своих знаний и опыта, это, пожалуйста, без меня и после меня. Мы избрали путь социально-ориентированной экономики и прямо сказали народу, что человек стоит в центре нашего внимания. Главное – это человек. И поэтому, насколько это возможно, мы будем делать все, чтобы этот человек на своей земле не был обиженным.

Первый пункт повестки – приватизация, которая уже давно многими рекламируется как выгодная акция по пополнению бюджета. Президент выделяет главное: надо отталкиваться от того, насколько это будет полезно для предприятия.

Александр Лукашенко:

Предложение Правительства по огульной, я не говорю обвальной пока, приватизации приняты быть не могут. Даже по изменению системы приватизации госсобственности. У нас же, по-моему, выстроена четкая система приватизации любого приватизации любого предприятия. Так или нет?

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Она никому не мешает. Она абсолютно адекватна сегодняшним условиям и отвечает даже рыночными требованиям. Кто хочет и с нормальными условиями и предложениями приходит сюда, не может быть откинут. И, как вы сказали когда-то, будет поддержан государством и Президентом.

Система приватизации уже выработана. Инвестор может прийти на производство и предложить трудовому коллективу свои условия.

Если люди проголосовали за такой вариант развития, инициатива выходит на уровень местной власти. Потом решение утверждает отраслевой министр, Правительство в целом, и только тогда дело за подписью главы государства.

Александр Лукашенко:

Да, можно сказать: слишком долго, слишком забюрократизировано, но прозрачно и четко. И я уже на этот вопрос отвечал. Приватизация и продажа госсобственности – это самый серьезный вопрос. Мы сегодня продаем то, что не совсем нам принадлежит. Там труд наш, поколений людей, наших дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам. Поэтому, вот, пожалуйста, зачем менять систему приватизации? Зачем? Бывает, приходит инвестор с серьезнейшими предложениями, который дает эффект мгновенный. Или завтра, или послезавтра, но дает огромный эффект государству. Он вносит предложение или Правительству, или Президенту. Не исключена приватизация сверху, если Президент утвердит это. Так? Так тоже было. И тогда Президент несет полную ответственность. Он и так, и так несет полную ответственность за изменение собственности того или иного предприятия.

Мою позицию вы и народ знаете. Я просто так ни одного кирпича никому не отдам, потому что в него, в этот кирпич или предприятие, вложен колоссальне йший труд. И просто так сбагрить не получится. Даже под видом того, что оно убыточное, что его надо немедленно за какую-то базовую величину отдать. Мы уже наелись, когда отдавали за базовую величину. Что получили в результате?

Госкомимущество в 2016 году определило 60 предприятий, которые можно приватизировать. Ассортимент – от гомельского радиозавода до столичного «Горизонта».

Андрей Карпунин, финансовый аналитик:

Предприятия нужно подготовить к приватизации, в том числе страховые компании, банки, очистить их от непрофильных активов, от излишней какой-то социальной нагрузки, социальных функций. Тем самым, подготовив предприятия по международным стандартам к приватизации, можно найти стратегического инвестора, можно найти национального инвестора, можно привлечь деньги из резервных фондов страховых компаний, банков для развития этих предприятий.

Внушительную часть разговора уделили торговле. Ситуации, когда зарплата не успевает за ценами в магазине, быть не должно по определению. Поэтому предложение по отмене льгот по НДС сразу для 35 продовольственных товаров Президент встретил критически. Ведь в список входят, например, молоко, мясо и детское питание.

Александр Лукашенко:

Не факт, что этот рост цен попадет в бюджет. Не факт, потому что мы не уверены, что сохранится товарооборот, а с мест информируют, что товарооборот упадет на эти виды товаров. Ну и потом, это же товары для детишек и социально незащищенных слоев. Молоко, мясо. Отчасти. Мы можем пойти неизвестно куда, неизвестно зачем, ударив по населению в это время. У нас ведь лозунг какой был? Да, рост цен будет, мы никуда не денемся. Мы в окружении государств, где цены выше. Особенно там, где мы торгуем: в Российской Федерации и так далее. На отдельные товары. Поэтому все равно придется подстраиваться под них, в противном случае будет вымываться товар. На кого мы будем работать? Но мы тогда заявили, что рост цен должен быть вначале компенсирован ростом доходов населения. У нас что, доходы населения в это время выросли? Нет. А мы повышаем цены. Упадет спрос, упадет товарооборот, что и происходит. И какие мы дивиденды получим в бюджет? Какие миллиарды мы сэкономим? Да никаких. Просто обидим людей, плюнем им в душу, и они просто от нас отвернутся, как от власти. Зачем это нужно?

Что будет с ценой на бензин? ﻿Нефть на мировых рынках котируется в последнее время совсем не как «черное золото». Вот и за серой прибылью гнаться не стоит.

Михаил Грачев, эксперт-аналитик:

Если мы приведем цены к одной и той же валюте (не важно какой), то мы увидим, что на самом деле цена у нас в Беларуси упала. И по сравнению с 2015 годом, если цена на сырую нефть изменилась приблизительно на 28-29%, то и почти в такой же пропорции изменилась цена на топливо. На бензин – на 27%, на дизельное – 29,2%. Поэтому можно говорит, что при изменении цены на нефть изменилась и цена на внутреннем рынке.

Тот случай, когда даже доллар – не аргумент. Нефть обесценилась в четыре раза, так что цена не нефтепродукты тоже в гору не пойдет.

Александр Лукашенко:

Никто не позволит повышать в нынешней ситуации цены на бензин, дизельное топливо. При таких низких ценах на нефть. Уже народ задает же вопросы постоянно. Слушайте, у нас цены как были при 100 долларах за баррель нефти, так они и остались. А ведь нефть упала в цене в четыре раза. Понятно, что эти деньги идут в бюджет и так далее, отчасти на модернизацию предприятий и прочее. Это понятно. Но куда еще повышать цены розничные на автомобильный бензин и дизельное топливо? Никто это не позволит. Но тогда это ударит по нефтеперерабатывающим заводам. И они уже взвыли (я запросил их информацию). Потери будут приличные. Якобы нашли какие-то компенсационные меры. Ради бога, я не против. Но чтобы это не касалось населения.

Еще одно из предложений – повысить тарифы на пользование общественным транспортом. Не самый лучший вариант, учитывая тот факт, что совсем недавно, в декабре 2015 года, это уже было сделано.

Александр Лукашенко:

Повысили в декабре. Что изменилось? Народ побогател, что мы сегодня повысим тарифы на железнодорожные, пригородные перевозки или городским транспортом, автомобильным транспортом? Нет, ничего не изменилось. Но второй вопрос. Поручено Комитету госконтроля проверить тарифы как в ЖКХ. Я уверен, что мы там найдем резервы в том плане, что тарифы в себе впитали еще и некие непроизводственные и прочие расходы, которые там не должны быть. Поэтому надо провести ревизию этих тарифов.

Также ревизия тарифов ждет жилищно-коммунальные службы. Буквально неделю назад белорусы получили новые «жировки» и цифрам «к оплате» в ряде случаев удивились.

Президент поручил до первого марта выяснить реальную стоимость всех услуг. Госконтроль, Администрация главы государства и Правительство в ответе за объективный подсчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Никакого с моей стороны одобрения так называемых непопулярных мер, которые сегодня еще раз ударят по населению, не будет. Более того, я прочитал вашу докладную записку сегодня по поводу жилищно-коммунальных услуг, которые вы провели буквально за выходные, дойдя до конкретной квартиры, конкретного жильца. То же самое мне глава Администрации доложил, ему тоже было поручение. Мы, вроде, все посчитали там с вами, да?

Леонид Анфимов:

Все посчитали, но все получилось с точностью до наоборот.

Александр Лукашенко:

Значит наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению вами и Правительством вот эти тарифы. Вы меня поняли?

Леонид Анфимов:

Так точно.

Александр Лукашенко:

Оденьте и публично посадите десяток-другой человек – все станет на свои места. И, потом, к 1 марта вы должны вместе с Косинцом и Кобяковым положить мне расчет тарифов ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Вывозка мусора сколько стоит, освещение, лифт, уборка, тепловая энергия, теплая вода, холодная вода, газ, электроэнергия. Все подсчитать и положить мне эти тарифы. Вы мне по факту представили, а теперь вы еще раз пересчитайте и принесите.

Леонид Анфимов:

Все от балды, товарищ Президент.

Александр Лукашенко:

От балды. Значит от балды, вот тут должен быть список, кто эту балду придумал. Хватит с ними шутить. Понимаете, мы тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему. Вы меня поняли? Если вы не справитесь с этим поручением, начиная от наручников и заканчивая этими расчетами, вы за это ответите. Я об этом говорю публично.

Слушайте, работаете и как будто не понимаете, что скоро же сами пойдете на пенсию и будете обычными людьми, обычными. Будете по этим тарифам платить за ЖКУ, за поездки, переезды. И не думайте, что вас кто-то возить будет. Жизнь может повернуться так резко, что будете кашлять до последнего своего дня. Учтите это и поймите, что за нами наши люди. То общество, из которого сами мы вышли.

К концу следующей недели формулировка предложений Правительства обретет окончательную форму. Но уже ясно, что для этого в стенах Совета министров должен состояться еще не один серьезный разговор.