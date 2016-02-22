Новости Беларуси. В Гродненской области появится турецкая промышленная зона. Для этого будет выделена территория в несколько сотен гектаров в Лиде, Сморгони и Гродно. Такие договорённости были достигнуты в ходе визита деловых кругов Турции в Принеманский регион.

Разрабатывается несколько перспективных проектов. Они связаны как с созданием совместных промышленных предприятий, так и с инвестированием в туристический бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рожков, заместитель главы администрации Свободной экономической зоны «Гродноинвест»:

Состоялся ознакомительный визит турецкой делегации. Их интересуют традиционные отрасли для Гродненской области. Это в первую очередь легкая промышленность, машиностроение, химическая промышленность. Также был интерес проявлен к логистике. Ещё одно направление - это развитие сферы туризма.

За последние три года значительно возрос интерес турецких бизнес-кругов к западному региону Беларуси. К примеру, в Островецком районе восточные партнёры возводят гостиницу и комплекс придорожного сервиса. В Волковыске - уже в этом году начнёт работу совместное турецко-белорусское предприятие по производству деталей к автомобильным радиаторам. Ранее эту продукцию приходилось покупать за рубежом.