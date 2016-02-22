Новые «жировки» в Беларуси: как разобраться в цифрах, где заметны ошибки и как можно сэкономить

Новости Беларуси. В продолжение самой обсуждаемой темы в обществе – новые «жировки», а точнее новые цифры в них. Разобраться в этой арифметике сложно не только обычным гражданам, но и опытным юристам. Не мудрено, что нередко встречаются и ошибки, которые коммунальщики обещают исправить.

В строки новых расчетных листов белорусы вчитываются, как в сюжет бестселлера. Кульминацией, конечно, стало повышение тарифов на газ, воду и квадратные метры. Пенсионерка Алина Константиновна в сухом тексте нашла даже небольшую интригу. Например, оплата за лифт. Раньше сумма за использование подъемника зависела от количества людей, прописанных в квартире. Теперь рассчитывается иначе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Рудакова:

Никак я не могу понять, почему повысили техническое обслуживание лифтов, привязав эту норму не к количеству проживающих в квартире человек, а к площади квартиры.

С такими вопросами в расчетно-справочные центры обращается все больше белорусов. Каждый специалист около сотни раз в день объясняет происхождение чисел в листе для оплаты коммуналки.

Людмила Зенько, специалист по коммунальным расчетам расчетно-справочного центра № 2 Центрального района Минска:

Звонки идут, конечно. Надо это все изучать, напомнить, какие новые тарифы скидывают. Учимся.

35-летний привычный уклад в этом доме тоже нарушен из-за новой «жировки». Недоумение вызывает строчка, где написано: за уборку подъезда теперь придется платить.

Анастасия Попко:

35 лет живем и сами. Они одни живут, там одна, но мы убираем сами. У нас чисто.

Профессиональная уборка подъезда для жильцов стандартной «двушки» в 9-этажном доме обойдется около 24 тысяч рублей в месяц. Но это и та графа, на которой можно прилично сэкономить. Только соседи должны договориться: убирать лестничную клетку не реже двух раз в неделю.

А вот договориться с коммунальными службами у Петра Заблоцкого так и не удалось – пришлось вспомнить школьный курс математики. Равные цены за воду складывались в неравенство и «выливались» в круглую сумму.

Петр Заблоцкий:

Два месяца назад была сумма 600 тысяч за 62 квадратных метра. На следующий месяц – 700 тысяч. А в этом месяце – практически 900. Меня удивило, откуда.

В итоге из кошелька мужчины утекло почти на 300 тысяч больше положенного. В местном ЖКХ ошибку признали. Говорят, с новой программой только осваиваются и такие недоразумения – явление временное.

Владимир Махнач, начальник производственного участка № 3 УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

Разработка новых извещений о размере квартплаты происходит на сегодняшний день. И допускаю, что могут быть сбои и в работе компьютера, и бухгалтера, допустившего ошибки.

«Жировка» сегодня – все еще история с недописанным финалом: на многие вопросы жильцам только предстоит найти ответы, а коммунальщикам – научиться работать в условиях «прозрачных расчетов».