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Электронные торги государственной недвижимостью намерены проводить в Беларуси

22 февраля 2016 06:16
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Новости Беларуси. Электронные торги государственной недвижимостью. Их проведение готовит комитет по имуществу Беларуси. Это позволит привлечь более широкий круг потенциальных покупателей.

Площадкой для электронных торгов станет Белорусская универсальная товарная биржа. Она сотрудничает со странами СНГ, имеет филиалы в областях и собственное представительство в России. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества — целенаправленная работа. Только в прошлом году новых хозяев в Беларуси обрели более 1300 объектов.

Вместе с тем, в стране в настоящий момент простаивает больше миллиона квадратных метров неэффективно используемого государственного имущества. Этот значительный ресурс Правительство намерено направить на цели развития экономики и создания новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Недвижимость

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