2021-й станет периодом восстановительного роста экономики. Прогноз развития страны на будущий год

Новости Беларуси. Вопросы экономики, политики и общественной безопасности. Совещание по актуальным темам провел 21 октября Президент. К разговору пригласили всю вертикаль власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками встречи стали более 20 человек – премьер-министр, главы обеих палат парламента, руководители Администрации Президента, силовых ведомств, Комитета государственного контроля и губернаторы.

В начале разговора Александр Лукашенко определил жесткий регламент для участников совещания. Внимание трем важнейшим блокам вопросов. Бесспорно, темы горячие и требуют детального обсуждения на всех уровнях. Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам: есть три блока проблем, которые мы должны рассмотреть Проект социально-экономического развития, денежно-кредитной политики и бюджета на 2021 год накануне, 20 октября, обсуждали в Совете министров. Сегодня о планах, прогнозах и оценках подробно доложили Президенту.

Какие же здесь акценты? 2021 год для страны станет периодом восстановительного роста экономики и запуска нового инвестиционного цикла. Рост ВВП может составить 1,8 %. Здесь ставка делается на развитие внутреннего спроса, плюс инвестиции (рассчитываем привлечь до 34 миллиардов долларов) и, конечно, экспортная составляющая. Все решения принимаются с учетом главной цели – повышение уровня жизни белорусов. Именно этот критерий и ляжет в основу будущих документов. Прогнозируется, что доходы населения в 2021-м в номинальном выражении вырастут на 7 %.