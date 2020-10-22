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Новости экономики за 22.10.2020

22 октября 2020 15:53
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Новости Беларуси. Как изменился белорусский рынок электронной коммерции, выгодно ли сегодня инвестировать в добычу золота и как из-за телекоммуникационного оборудования «поругались» Швеция и Китай?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

В ВЕРОНЕ ПРОХОДИТ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

13-й Евразийский экономический форум открылся в Вероне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из немногих международных мероприятий, которое в условиях пандемии проходит в очном формате.

Офлайн собрались около 100 человек. При этом количество онлайн-участников – порядка 2500 – из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Италии, Германии, Франции и других стран.

Новости экономики за 22.10.2020-1

Основной темой двухдневных дискуссий стала новая реальность глобальной экономики – от Атлантики до Тихого океана. В центре внимания – модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях.

ОБЪЕМ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 1,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОД

Объем белорусского рынка электронной коммерции может вырасти до 1,5 млрд долларов в год. Онлайн-рынок уже демонстрирует высокие темпы роста.

Страна каждый год расширяет свое присутствие в области электронной коммерции.

Новости экономики за 22.10.2020-4

Большим спросом пользуется онлайн-платформа Национального центра маркетинга для оказания информационной поддержки белорусским экспортерам в продвижении своей продукции на внешние рынки. На ней уже зарегистрировались три индонезийские компании. 87 компаний из Беларуси готовы выйти на рынок Индонезии, а 10 уже работают на нем.

ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ АКЦИИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Акции золотодобывающих компаний могут стать лучшим выбором для инвесторов на 2021 год, уверяют финансисты. В марте золото в цене достигло своего минимума – 1450 долларов за унцию и уже в августе поднялось более чем на 600 долларов.

Новости экономики за 22.10.2020-7

Новые меры по стимулированию экономики, которые планируют в Вашингтоне, подтолкнут цены на золото вверх. Они будут расти, даже если некоторые центральные банки продолжат сбрасывать свои активы.

Новости экономики за 22.10.2020-10

При этом наиболее выгодным вложением будут акции золотодобывающих компаний даже при падении котировок самого драгметалла.

ШВЕЦИЯ И КИТАЙ «ПОРУГАЛИСЬ» ИЗ-ЗА HUAWEI

Швеция вслед за Великобританией ограничила использование оборудования Huawei и ZTE для сетей 5G. Власти Королевства пытаются защитить отечественного производителя, ведь от запрета Стокгольма выиграет главный конкурент Huawei на местном рынке – шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson.

Новости экономики за 22.10.2020-13

Китай в свою очередь пригрозил отомстить Швеции за ограничения. Вероятнее всего, положение шведских компаний на китайском рынке ухудшится.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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