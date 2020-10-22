Новости экономики за 22.10.2020

Новости Беларуси. Как изменился белорусский рынок электронной коммерции, выгодно ли сегодня инвестировать в добычу золота и как из-за телекоммуникационного оборудования «поругались» Швеция и Китай? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. В ВЕРОНЕ ПРОХОДИТ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 13-й Евразийский экономический форум открылся в Вероне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из немногих международных мероприятий, которое в условиях пандемии проходит в очном формате. Офлайн собрались около 100 человек. При этом количество онлайн-участников – порядка 2500 – из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Италии, Германии, Франции и других стран.

Основной темой двухдневных дискуссий стала новая реальность глобальной экономики – от Атлантики до Тихого океана. В центре внимания – модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. ОБЪЕМ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 1,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОД Объем белорусского рынка электронной коммерции может вырасти до 1,5 млрд долларов в год. Онлайн-рынок уже демонстрирует высокие темпы роста. Страна каждый год расширяет свое присутствие в области электронной коммерции.

Большим спросом пользуется онлайн-платформа Национального центра маркетинга для оказания информационной поддержки белорусским экспортерам в продвижении своей продукции на внешние рынки. На ней уже зарегистрировались три индонезийские компании. 87 компаний из Беларуси готовы выйти на рынок Индонезии, а 10 уже работают на нем. ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ АКЦИИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ Акции золотодобывающих компаний могут стать лучшим выбором для инвесторов на 2021 год, уверяют финансисты. В марте золото в цене достигло своего минимума – 1450 долларов за унцию и уже в августе поднялось более чем на 600 долларов.

Новые меры по стимулированию экономики, которые планируют в Вашингтоне, подтолкнут цены на золото вверх. Они будут расти, даже если некоторые центральные банки продолжат сбрасывать свои активы.

При этом наиболее выгодным вложением будут акции золотодобывающих компаний даже при падении котировок самого драгметалла. ШВЕЦИЯ И КИТАЙ «ПОРУГАЛИСЬ» ИЗ-ЗА HUAWEI Швеция вслед за Великобританией ограничила использование оборудования Huawei и ZTE для сетей 5G. Власти Королевства пытаются защитить отечественного производителя, ведь от запрета Стокгольма выиграет главный конкурент Huawei на местном рынке – шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson.