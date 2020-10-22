С эксклюзивным дизайном и по современным технологиям. Как выглядят необычные лифты от «Могилёвлифтмаша»?

Новости Беларуси. Плавный ход и новые амбиции. «Могилевлифтмаш» разработал новую линейку лифтов с прицелом на бизнес-сегмент и элитное строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие завершает программу по замене лифтов и выходит на новый уровень. Современные модели открывают новые рынки сбыта. Первые пять образцов уже отправились в Польшу. Присматриваются к модным подъемникам и в столице. Материал Юлии Мычки.

В 2020 году в стране завершается программа замены лифтов, благодаря которой только в Могилевской области такими новыми лифтами снабдили каждый третий дом.

Ольга Гавриленко, начальник бюро продаж по Беларуси предприятия «Могилевлифтмаш»:

Планировалось заменить более 10 тысяч лифтов. На сегодняшний день завод «Могилевлифтмаш» с поставленной задачей справился. Данное лифтовое оборудование поставлено с увеличенным сроком эксплуатации до 25 лет и сроком гарантийного обслуживания до 5 лет.

Могилевские лифты собирают в этом цеху. Ежемесячный план – 1500 единиц. Уже 17 лет делает свою работу на совесть Андрей Баранов. Он прошел путь от ученика слесаря до бригадира. И только за время его работы модельный ряд лифтов менялся 50 раз.

Андрей Баранов, слесарь механосборочных работ предприятия «Могилевлифтмаш»:

Они более современные стали, более надежные, более качественные. И я расту и развиваюсь вместе с нашим предприятием.

Если программу продлят, то в следующие 5 лет предприятие планирует заменить еще 5 тысяч лифтов в стране. Но есть у «Лифтмаша» и более амбициозные планы. Как они воплощаются в жизнь, можно увидеть в этом цеху. Промышленность и мода идут здесь рука об руку. Принтер создает эксклюзивный дизайн для новой линейки современных лифтов.

Илья Яковенко, инженер-технолог предприятия «Могилевлифтмаш»:

С помощью этого чудесного принтера сегодня мы можем разукрасить купе лифта в любой цвет: от изображения логотипа заказчика до любой композиции.

На предприятии разработали целую линейку современных лифтов. В них белорусские конструкторы объединили надежность и модные тенденции. Бесшумные, быстрые и просто красивые.

Юлия Мычка, корреспондент:

Могилевские лифты настолько надежные, что именно их установили на Белорусской АЭС. При этом они выдержали конкуренцию мировых ведущих производителей.

Новое направление в работе предприятие взяло неслучайно. Современные технологии открывают перед белорусскими производителями новые рынки сбыта – Польша, Сирия, Нигерия, Румыния. К новым белорусским лифтам присматриваются и в самой Беларуси.

Дмитрий Пушкарев, начальник управления по маркетингу предприятия «Могилевлифтмаш»:

В стадии подписания договор на поставку двух единиц таких лифтов в жилой комплекс «Лазурит» в Минске. И на стадии завершения переговоры о поставке таких лифтов в гостиницу «Планета».