В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику

Новости Беларуси. Правительство ввело регулирование цен на технику, ту, которая поставляется в рамках реализации госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15 %. Всего в списке 25 наименований авто и сельхозтехники. Под регулирование попали в том числе автобусы, троллейбусы, грузовики и автокраны.