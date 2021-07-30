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В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику

30 июля 2021 15:37
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Новости Беларуси. Правительство ввело регулирование цен на технику, ту, которая поставляется в рамках реализации госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику-1

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15 %. Всего в списке 25 наименований авто и сельхозтехники. Под регулирование попали в том числе автобусы, троллейбусы, грузовики и автокраны.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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