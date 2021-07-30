МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило рекомендации по формированию цен на школьные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно предлагает производителям закладывать в отпускные цены норматив рентабельности на уровне фактически сложившейся за 2020 год. МАРТ также рекомендует импортерам, оптовикам и магазинам не превышать предельных максимальных оптовых и торговых надбавок. К слову, в 2021 году производители обещают белорусам не только расширенный ассортимент одежды, обуви и канцелярии, но, что особенно приятно, хорошие скидки.