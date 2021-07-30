Прямой эфир

МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары

30 июля 2021 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило рекомендации по формированию цен на школьные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары-1

Оно предлагает производителям закладывать в отпускные цены норматив рентабельности на уровне фактически сложившейся за 2020 год. МАРТ также рекомендует импортерам, оптовикам и магазинам не превышать предельных максимальных оптовых и торговых надбавок. К слову, в 2021 году производители обещают белорусам не только расширенный ассортимент одежды, обуви и канцелярии, но, что особенно приятно, хорошие скидки.

О других новостях экономики за 30 июля читайте здесь.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику
30 июля 2021 15:37

В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику

Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции
29 июля 2021 19:21

Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции

«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК
29 июля 2021 17:07

«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК