Новости экономики за 30.07.2021

Новости Беларуси. На какие цели Фонд международного развития ОПЕК выделил Беларуси деньги? Почему фуры, перевозящие грузы из Литвы в Беларусь, должны будут обязательно использовать навигационные пломбы? И что рекомендует Министерство антимонопольного регулирования и торговли производителям школьной одежды? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПВТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 62 НОВЫХ РЕЗИДЕНТА Наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал 62 новых резидента. Это компании, работающие в сфере финтеха, электронной коммерции, игровой индустрии, логистики и майнинга. 10 новых резидентов созданы с участием зарубежного капитала. Пять из них являются центрами разработки иностранных компаний. Один из резидентов планирует заниматься разработкой и продвижением web-платформы для альтернативного инвестирования. В число резидентов парка вошла и компания «МедиаИзмеритель», которая с недавнего времени стала измерять рейтинги белорусских телеканалов и радиостанций. Правительство ввело ценовое регулирование на технику

ФУРЫ, ВЕЗУЩИЕ ГРУЗЫ ИЗ ЛИТВЫ В БЕЛАРУСЬ, ОСНАСТЯТ НАВИГАЦИОННЫМИ ПЛОМБАМИ Фуры, перевозящие международные грузы из Литвы в Беларусь, должны будут обязательно использовать навигационные пломбы, начиная с 30 августа. Решение закреплено постановлением Совета Министров. В постановлении сделано исключение для грузовиков, которые перевозят товары из Калининградской области в Беларусь по территории Литвы в рамках таможенного транзита. Также навигационные пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным транспортным средствам, для проезда которых нужно получать специальное разрешение. МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары