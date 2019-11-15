Александр Лукашенко: в дрожжевой отрасли есть резервы роста. Удивительно, что они не задействованы

Новости Беларуси. Состояние дрожжевой отрасли, поиск новых рынков сбыта и ситуация на предприятии в Слуцке – эти вопросы 15 ноября обсуждали на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрожжевую отрасль в Беларуси представляют несколько производств – комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах, а также предприятие в Слуцке. У инвесторов есть свое видение работы на белорусском рынке. Они считают, что «Интерферм» должен стать единственным предприятием такого профиля в стране. Президент поручил разобраться в этом вопросе, и оказалось, что все не так очевидно. Корреспондент Виктория Ходосок подробнее.

Дрожжевой завод в Слуцком районе в работе два с половиной года. Проект белорусско-германского сотрудничества. Загруженность производства на площадях пока что 75 %. Прицел на 2020 год максимальный, стопроцентный: результат превысит объем потребления внутреннего рынка в три раза – большую часть продукции будут отправлять на экспорт. А ведь рынок (в частности, дрожжевой) – место серьезной конкуренции.

Павел Шукалов, директор предприятия «Интерферм»:

Не так быстро развивается предприятие, не так быстро выходим на рынок. Это очень конкурентный рынок. Как правило, на всех территориях, куда мы вышли с продукцией, существуют местные производители, которые ведут серьезную конкурентную борьбу. Собственно говоря, я даже считаю, что за два года выйти на эти темпы – это очень приличный темп для дрожжевой отрасли.

На предприятии работает формула: многолетний немецкий опыт, передовое оборудование и технологии (продукт в английской пленке, поэтому долго хранится) и умелые руки.

К дрожжевому процессу нужен профессиональный подход. Пример тому – мастер одного из участков Андрей Рыбак. На заводе он с самого открытия.

Андрей Рыбак, мастер участка предприятия «Интерферм»:

Постоянно мониторим, отбираем пробы также для производственной лаборатории, которая делает свои анализы. Мы делаем свои. На каждом этапе, каждые два-три часа у нас собираются пробы, монитор всех показателей практически. Показателей очень много. Один из главнейших – это во время брожения алкоголь. PH, Brix, подъемная сила, концентрация, температура. То есть все показатели очень важны.

Дрожжи много где применяют. За рамками того, что на слуху – в животноводстве и медицине. Врачи обеими руками «за» применение полезных «грибков» при ряде заболеваний.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Мощности производства продукта по стране составляют больше 35 тысяч тонн, что в четыре с половиной раза превышает внутреннюю потребность. Рынок делят два предприятия: комбинат в Минске с филиалом в Ошмянах – чуть больше 15 тысяч тонн; завод в Слуцке – 20 тысяч тонн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На тему дрожжевой отрасли, ее развития и важности для страны мы уже разговор вели примерно полтора года тому назад. Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза. Но в этой сфере есть и резервы роста. Притом удивительно, что они не задействованы.

Россия, Болгария, Румыния, Германия. Как только завод под Слуцком получил европейский сертификат, открылась дорога на все рынки Европы. Сегодня к сытному «дрожжевому пирогу» «притрагиваются» три крупных рынка.

Виталий Редлин, руководитель отдела сбыта предприятия «Интерферм»:

Мы реализуем нашу продукцию в десяти странах Европейского союза. До конца года мы планируем прирасти еще в трех странах: осуществить поставку в Северную Македонию, Грецию и Сербию. Что касается процентного соотношения наших продаж, то 26 % продукции мы реализуем в Республике Беларусь, 48 % в Российской Федерации и 26 % в странах Европейского союза.

Но аппетиты, кажется, растут. Разговор идет не о новых точках экспорта (их могло и должно быть больше – это требование Президента, завод создавался под экспорт), а о ликвидации конкурента. Того самого «Дрожжевого комбината». А самое интересное – немецким партнерам, по их словам, такое выгодное условие якобы обещали.

Александр Лукашенко:

Основным поводом, почему я согласился на проведение этого совещания здесь, послужило то, что немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. Якобы это требование основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр. Что мы обещали, и если мы этого не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую.

Убеждать никого не стоит, и тем более доводить ситуацию до крайности. Проверить все легко: перед совещанием договор с инвесторами перечитали и такого пункта там не нашлось. Александр Лукашенко: «Давайте найдем нормальный выход из положения» Это современный бизнес, и правила игры порой жесткие. Но выбор пал на самый легкий путь – устранение, а это не выход. Получается, что по чьему-то желанию работу потерять должны десятки человек. Такого точно не будет.

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Общая численность работников на «Интерферм» – 79 человек, средняя зарплата – 1429 рублей. ОАО «Дрожжевой комбинат» – на производстве в Минске 150 человек, заработная плата – 849 рублей; в филиале в Ошмянах – 64 человека, заработная плата – 582 рубля.

«Дрожжевой комбинат» – предприятие не новое, ему больше 120 лет. Но и не худшее, а наоборот, способное создавать конкуренцию. Да и показатели экономической эффективности лучше, чем у слуцкого. Модернизация могла бы помочь улучшить работу. Но это не позволяет генплан Минска.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Это является рисковым делом, потому что в любой момент может быть реализовано требование генплана, и тогда придется просто снести то, что модернизировали. В генплане, который сегодня действует, это общественная зона, и она не предполагает развития промпроизводства. Наличие в таких зонах любого производства возможно, но его развитие невозможно.