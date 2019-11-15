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«Великий камень» признали самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире

15 ноября 2019 15:41
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Новости Беларуси.  Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующую награду торжественно вручили на ежегодном саммите в Монако. В руководстве федерации отметили, что при определении победителя ключевыми стали перспективность «Великого камня» для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.

Больше новостей экономики за 15 ноября здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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