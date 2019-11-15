Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

Новости России. В России белорусский рубль вместе с долларом и евро вошёл в тройку самых популярных для сбережений валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из причин такой популярности специалисты называют высокие процентные ставки. При размещении на год они значительно превышают доходность даже вкладов в российских рублях. При этом национальная валюта Беларуси в последнее время выгодно отличается стабильным обменным курсом и невысоким уровнем инфляции.