Новости экономики за 15.11.2019

Новости Беларуси. Что изменилось в правилах приобретения государственного имущества? Благодаря чему белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений в России? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении государственным имуществом. Что изменилось

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ФПБ МОНИТОРИТ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Федерация профсоюзов приступила к мониторингу температурного режима на предприятиях по всей стране. Особое внимание рейдовые группы обращают на температуру в производственных цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, а также обеспечение работников специальной одеждой и обувью.