Прямой эфир

Новости экономики за 15.11.2019

15 ноября 2019 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что изменилось в правилах приобретения государственного имущества? Благодаря чему белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений в России? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении государственным имуществом. Что изменилось

«Великий камень» признали самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире

ФПБ МОНИТОРИТ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Федерация профсоюзов приступила к мониторингу температурного режима на предприятиях по всей стране. Особое внимание рейдовые группы обращают на температуру в производственных цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, а также обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Новости экономики за 15.11.2019-1

Аналогичная проверка в 2018 году показала, что большинство предприятий соблюдает нормативы, но все же было выявлено около 3000 нарушений.

В Оршанском районе появился «Мобильный почтальон»

Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Великий камень» признали самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире
15 ноября 2019 15:41

«Великий камень» признали самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире

Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России
15 ноября 2019 12:14

Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

Александр Лукашенко: «Немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли»
15 ноября 2019 11:01

Александр Лукашенко: «Немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли»