Расширяя горизонты. Смиловичские колледжи заключили соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями Узбекистана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зарубежных коллег заинтересовали программы обучения и возможности центра компетенций в сфере агропромышленного комплекса. Договорились о проведении онлайн-семинаров, а также о том, что узбекские преподаватели приедут в Смиловичи для обмена опытом. Подробнее – материал Дарьи Авсюк.

Вадим Кострыж с детства мечтает открыть собственный ресторан. Воплощать желания в жизнь решил с основ и поступил в Смиловичский государственный колледж, выбрал специальность повар-контролер-кассир. Спектр знаний широкий, но упор педагоги делают на практику, для этого здесь есть специальная лаборатория.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Лаборатория общественного питания оснащена по последнему слову техники. В распоряжении учащихся современные холодильники, пароконвектоматы и профессиональная кухонная посуда. Здесь ребята отрабатывают теоретические знания на практике. Оборудование здесь ничем не уступает современному, на котором поварские бригады работают в ресторанах или кондитерских.

В соседнем центре компетенций готовят специалистов для агропромышленного комплекса. Здесь учатся управлять сложной техникой на специальных тренажерах-симуляторах экскаваторов, погрузчиков и комбайнов. Они установлены на динамических платформах, которые полностью имитируют реальные условия. Есть тренажеры систем опрыскивания и навигации, а также квадрокоптеры.

География сотрудничества Смиловичского колледжа вышла далеко за пределы Беларуси. Программами обучения и возможностями центра компетенций заинтересовались коллеги из Узбекистана. Недавно стороны заключили меморандум о сотрудничестве. Договорились о проведении онлайн-семинаров, а также о том, что узбекские преподаватели приедут в Смиловичи для повышения квалификации.

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:

Большая заинтересованность у них была в колледжах сельскохозяйственного производства и колледжах, которые имеют вот такие центры компетенций сельскохозяйственной направленности, где собраны современные технологии или ноу-хау, которые в дальнейшем будут использоваться в сельском хозяйстве.