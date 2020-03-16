Россия значительно снижает экспортную пошлину на нефть

Новости Беларуси. В условиях обвала цен на энергоносители Россия всеми способами старается сохранить конкурентоспособность на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин страны объявил о значительном снижении экспортной пошлины на нефть. С 1 апреля она понизится почти на четверть.

На бирже нефтяные котировки продолжают падать, причем в понедельник, 16 марта, с открытием торгов это падение ускорилось и к полудню превысило 7 %. И это при том, что по итогам минувшей недели Brent потеряла 25 % своей стоимости, а WTI – 23 %.