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Россия значительно снижает экспортную пошлину на нефть

16 марта 2020 15:17
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Новости Беларуси. В условиях обвала цен на энергоносители Россия всеми способами старается сохранить конкурентоспособность на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин страны объявил о значительном снижении экспортной пошлины на нефть. С 1 апреля она понизится почти на четверть.

На бирже нефтяные котировки продолжают падать, причем в понедельник, 16 марта, с открытием торгов это падение ускорилось и к полудню превысило 7 %. И это при том, что по итогам минувшей недели Brent потеряла 25 % своей стоимости, а WTI – 23 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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