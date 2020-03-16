Новости экономики за 16.03.2020

Новости Беларуси. Сколько нефти получат белорусские НПЗ на этой неделе? Где и как можно оценить качество почтовой и электросвязи, и кому в нашей стране Европейский банк реконструкции и развития окажет финансовую помощь? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ОДЕССУ ПРИБЫЛ ВТОРОЙ ТАНКЕР С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТЬЮ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НПЗ
На белорусские НПЗ в ближайшие дни поступит очередная партия альтернативной нефти. В одесский порт танкер с азербайджанской нефтью уже прибыл, а в Клайпеде во вторник ждут груз из России.
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Вчера пришвартовался второй танкер в порт «Южный». Его начали уже готовить к сливу. Завтра мы ожидаем еще один танкер в Клайпеде, поэтому поставки альтернативной нефти продолжаются.
Это будет второе судно, доставившее для нашей страны в литовский порт нефть, купленную у трейдеров. До конца марта ожидаются еще два таких танкера. Таким образом, по итогам месяца суммарный объем поставок сырья из различных источников на отечественные нефтеперерабатывающие заводы составит примерно 1 миллион тонн.