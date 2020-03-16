Новости экономики за 16.03.2020

Новости Беларуси. Сколько нефти получат белорусские НПЗ на этой неделе? Где и как можно оценить качество почтовой и электросвязи, и кому в нашей стране Европейский банк реконструкции и развития окажет финансовую помощь? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ОДЕССУ ПРИБЫЛ ВТОРОЙ ТАНКЕР С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТЬЮ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НПЗ

На белорусские НПЗ в ближайшие дни поступит очередная партия альтернативной нефти. В одесский порт танкер с азербайджанской нефтью уже прибыл, а в Клайпеде во вторник ждут груз из России.