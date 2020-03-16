«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса

Новости Беларуси. Глава государства призвал без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министр здравоохранения мне постоянно докладывает о том, что у нас эпидемиологическая ситуация в Беларуси пока лучше, чем в другие обычные непроблемные годы. Поэтому без всякой паники работайте с людьми. Не было бы счастья да несчастье помогло, как говорят в народе.