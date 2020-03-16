ЕБРР окажет финансовую поддержку своим клиентам в Беларуси

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития в свете последних событий решил оказать поддержку клиентам во всех странах, где ведет операции. В это число входит и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет директоров одобрил выделение экстренной помощи в размере 1 миллиарда евро в качестве первого шага, за которым могут последовать и другие, если того потребует ситуация. Решение принято недавно, поэтому конкретные проекты и цифры пока не озвучиваются. Но в банке говорят, что поддержат именно клиентов, так как системная помощь государству – прерогатива других организаций.