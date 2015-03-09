Александр Лукашенко: Сегодня стоит задача об эффективности функционирования всего лесного комплекса

Новости Беларуси. Основной акцент – качество. Об улучшении работы лесного хозяйства говорили 9 марта у президента. Главе государства представили проект Указа по вопросам совершенствования деятельности в этой сфере.

Первоочередное внимание – качеству переработки древесины. Это позволит получить высокую добавленную стоимость.

Современные деревообрабатывающие предприятия – это реальный экспортный ресурс. Обновление производства поможет конкурировать на рынке и зарабатывать валюту.

О «синеокой» Беларуси сказано немало: страна озер и лесов. Последних, кстати, приходится примерно 175 кубометров на душу населения. Цифры впечатляют – в 2,5 раза выше мирового уровня. Вот только собственные сырьевые ресурсы наша страна использует не на полную – все больше ориентируемся на импорт.

То, что тенденцию нужно менять, президент подчеркивал не раз. Вот и 9 марта вновь говорили о необходимости эффективного функционирования лесного комплекса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не первый раз мы обсуждаем проблему развития лесной и деревообрабатывающей промышленности, разбирались мы много раз с проблемами, которые у нас существуют в лесном хозяйстве в широком понимании этого слова, с выездом на места. Был принят ряд решений. Совсем недавно министр мне доложил, как они будут порядок наводить в лесу. Но сегодня более серьезный вопрос, который мы должны рассмотреть. Имею в виду, что у нас один гектар на душу населения, примерно, лесных угодий. Это огромное богатство. И мы договорились еще накануне модернизации нашей деревообрабатывающей промышленности, мотивируя тем, зачем это нам надо и так далее, и накануне реформирования сельского хозяйства, поскольку это наши возобновляемые источники, что мы будем уделять этому серьезное внимание.

Сегодня стоит задача об эффективности функционирования всего лесного комплекса. И прежде всего мы имеем в виду глубокую переработку леса, древесины, чтобы получить высокую добавленную стоимость.

К обсуждению приглашены вице-премьер, министр лесного хозяйства, председатели Комитета госконтроля и концерна «Беллесбумпром». Вниманию президента – проект Указа. Новый документ должен усовершенствовать деятельность в сфере лесного хозяйства. Разработчики заверяют: порядок функционирования отрасли будет существенно изменен.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы от разработчиков (я понимаю, что все вы участники разработки этого проекта Указа) услышать, прежде чем он будет подписан, если будет подписан мною, ответы на вопросы. Во-первых, как эти меры, которые мы дополнительно вводим, будут способствовать наведению порядка в лесу. Во-вторых, глубина переработки лесоматериалов и наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Кстати, как у нас обстоит дело с вывозом необработанного леса, кругляка на экспорт? Мы договаривались, что подобное у нас надо исключить. Как это исключено? Надо не кругляк вывозить и кого-то кормить за пределами Беларуси, а надо вырабатывать мебель, для строительства нужные комплектующие и продавать.

И третье. Предусматриваем изменение действующего порядка реализации древесины организациям «Беллесбумпром». В чем конкретно эти изменения и как это повлияет на работу «Беллесбумпрома», других деревопереработчиков, лесопереработчиков. Не получится ли, что мы введем дополнительную какую-то льготу, в то же время, как мне докладывают, на сегодня, на 1 марта, просроченная задолженность за древесину – 58 миллиардов рублей. Плюс девять миллиардов – это долги за древесину, отпущенную на корню. Вот мне хотелось бы услышать, почему это допускаете. Никаких льгот для нерадивых хозяйственников быть не должно.

Зачем экспортировать так называемый кругляк, или необработанный лес, вместо готовой продукции деревообработки? Ведь получить можно не копейки – реальную прибыль. Такой вопрос поднимался не единожды. Во многом из-за этого модернизировать начали и предприятия деревообработки. Обновленное производство поможет конкурировать на рынке.

А вот результаты работы отрасли в целом и в частности концерна «Беллесбумпром» обсуждали уже на многочисленных совещаниях. На высшем уровне.

Одно из последних проходило в конце января 2014 года. Тогда руководители предприятий концерна, губернаторы, помощники президента и Правительство говорили о том, что сделано и что еще предстоит. За время трехчасового разговора подняли далеко не один вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор сделано немало в части укрепления экспортного потенциала Беларуси. Поэтому время показать конкретный результат – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко:

В сельском хозяйстве и в лесной промышленности сегодня никто не мешает давать высокие темпы и приросты. Никто не мешает. Все у нас для этого есть. Самая большая проблема была – энергоносители. Так они сегодня в два раза дешевле. Сегодня и себестоимость можно сокращать, и качество можно повышать, поскольку и сельское хозяйство, и лесное сегодня насыщенно, пусть не сверх, но в достаточном количестве самыми современными орудиями труда. То же самое в сельском хозяйстве – все есть. Давайте результат. Порядка и дисциплины не хватает? Ну, что ж, это мы поправим, и очень быстро.

Эффективное использование лесных ресурсов, производство экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью – такие задачи 9 марта поставлены перед лесным комплексом страны.

И, как заверил руководитель профильного ведомства, работа в этом направлении уже ведется.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Ставится задача увеличивать мощности по переработке в стране остающегося, который не реализовывается, древесного ресурса, чтобы весь ресурс перерабатывался внутри, чтобы ограничить вывоз продукции, пилопродукции за границу.