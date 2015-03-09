Александр Лукашенко: Никаких льгот для нерадивых хозяйственников быть не должно

Новости Беларуси. О том, как улучшить работу лесного хозяйства, говорили 9 марта у президента. Главе государства представили проект Указа по вопросам совершенствования деятельности в этой сфере.

В первую очередь внимание нужно уделить качеству переработки древесины. Это позволит получить высокую добавленную стоимость. Как раз все эти вопросы отражены в новом документе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, обсуждалась и проблема вывоза необработанного леса. По словам президента, подобное нужно исключить. Отправлять на экспорт необходимо готовую продукцию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Появился проект Указа Президента, который вносит значительные изменения в тот порядок, который функционировал до сих пор. Но я хотел бы от разработчиков – я понимаю, что все вы участники разработки проекта этого Указа – услышать, прежде чем он будет подписан, если будет подписан мною, ответы на вопросы. Во-первых, как эти меры, которые мы дополнительно вводим, будут способствовать наведению порядка в лесу. Во-вторых, глубина переработки лесоматериалов и наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Кстати, как обстоит дело с вывозом необработанного леса, кругляка на экспорт? Мы договаривались, что подобное у нас надо исключить. Как это исключено? Надо не кругляк вывозить и кого-то кормить за пределами Беларуси, а вырабатывать мебель, для строительства нужные комплектующие и продавать. И третье: предусматриваем изменение действующего порядка реализации древесины организациям «Беллесбумпром». В чем конкретно эти изменения и как конкретно это повлияет на работу «Беллесбумпрома», других деревопереработчиков, лесопереработчиков. Не получиться ли, что мы введем дополнительно какую-то льготу, в то же время, как мне докладывают, на сегодня, на 1 марта, просроченная задолженность за древесину 58 миллиардов рублей. Плюс девять миллиардов – это долги за древесину, отпущенную на корню. Вот мне хотелось бы услышать, почему это допускаете. Никаких льгот для нерадивых хозяйственников быть не должно. Интересует ваша точка зрения на эту деятельность в сфере деревообработки. Все ли аспекты, которые мы оговаривали ранее, учтены в этом проекте Указа?

Проблемы лесной отрасли, а также работа концерна «Беллесбумпром» обсуждались не раз. К примеру, ещё в начале прошлого года о перспективах концерна говорили на совещании у президента. Ведь современные деревообрабатывающие предприятия — это реальный экспортный ресурс. Обновлённое производство поможет конкурировать на рынке и зарабатывать валюту.