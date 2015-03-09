Белорусские аграрии начали подготовку к посевной

Новости Беларуси. В некоторых хозяйствах Брестской области, несмотря на начало марта, уже несколько дней кипят весенние полевые работы. Начали с подкормки удобрениями сенокосов и пастбищ.

Вячеслав Ярощик, председатель СПК «Междулесье»:

Мы никогда не сидели, не ждали, когда уже тут температура будет положительной. Если можно выполнять работу, значит, мы ее выполняем в полном объеме. Надо будет подготовить и почву, чтобы семена легли в обработанную землю, что бы почва была прогрета. Мы способны в кратчайшие сроки - буквально в течение 2 недель - начать и завершить яровой сев. Немножко с кукурузой придется, потому что у нас кукурузы по хозяйству 850 гектаров, если мы ее где-то за три недели, условно говоря, три с половиной посеем - это будет тоже хорошо. Но не надо спешить.

За рабочую смену механизаторы вносят калийные удобрения на площади до 80 гектаров. В ближайшее время на выполнение такой же работы будет задействована и дополнительная техника.

Труженики села настроены весь комплекс полевых работ провести качественно и в оптимальные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не должно помешать замыслам аграриев и весеннее половодье, которое в ближайшие дни приблизится к своему максимуму. По словам специалистов, в этом году оно ожидается ниже средних многолетних значений.

Сказывается малоснежная зима. И если погода не преподнесет в марте сюрпризов в виде обильных осадков, то интенсивность паводка будет даже меньше прошлогоднего уровня.

Между тем, готовность к встрече половодья 9 марта обсудит Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров.

Планируется, что оно пройдет под председательством вице-премьера Анатолия Калинина.