Лукашенко поручил Генпрокуратуре подготовить совещание с силовым блоком. Какие вопросы будут рассмотрены?

Новости Беларуси. О борьбе с коррупцией, проблемах в АПК, расследовании уголовных дел экстремисткой направленности и снижении количества преступлений – к слову, за 2021 год на 8 %. Эти вопросы обсудили на еще одной встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее важной темой во время разговора стало обсуждение уголовного дела о геноциде мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. За время проведения расследования допрошены более 12 тысяч человек, осмотрено свыше 300 мест массовых захоронений. Обнародовать факты зверств фашистов специалисты продолжат и дальше.

Александр Лукашенко принял с докладом Андрея Шведа. Так, главу государства, в частности, интересовала ситуация, которую Генпрокуратуре было поручено пристально отслеживать – речь о падеже скота. Негативный процесс приводит к снижению объемов сельхозпроизводства. Потому такая тенденция роста недопустима. На это Александр Лукашенко постоянно обращает внимание на совещаниях и во время рабочих поездок в регионы. Есть случаи, когда животных попросту воруют, а после списывают на падеж.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ряд вопросов, Андрей Иванович. Какие все-таки результаты правоохранительного блока нашего в целом по работе за истекший год, ясно, по борьбе с преступностью? Какая динамика? Хуже стало, лучше стало? Как мы тут выглядим? Второе – уголовные дела по экстремистской деятельности отдельных наших групп и отдельных наших граждан, особенно тех, которые взяты на контроль не только у вас, в Генеральной прокураторе, но и у Президента. Экстремизм. Работа по геноциду. Очень широко это освящается, нашло поддержку у нашего народа.

На каком сейчас этапе, на каком уровне мы находимся? Это будет постоянная работа. Слава богу, что старики глубокие хоть живы, которые нам подсказывают, в каком направлении работать и где искать эти факты на нашей матушке-земле. Раскопки идут масштабные по Беларуси, поэтому, конечно, это будет работа постоянная. Но на каком этапе находимся? И когда мы уже в полном объеме в целом предъявим международной общественности лица тех людей, потомки которых сегодня ходят вокруг Беларуси и которые вместе с беглыми в Польше, Литве и других государствах, в том числе и Украине, сегодня пытаются проникнуть на территорию Беларуси, чтобы попасть уже под статью экстремистов?

Еще один вопрос, по которому я просил вас, было поручение еще раньше в прокуратуру. Это АПК. Там у нас слишком много проблем и прежде всего с падежом скота. Как обстоят дела? Как работают вообще прокуроры на местах по пресечению подобной практики? Очень важный вопрос,я хочу вас попросить больше внимания на него обращать – вопрос коррупции. По законодательству у нас Генеральная прокуратура, прокуратура вообще является главенствующей. Мне приходилось раньше в силу определенных причин на себя много замыкать вопросов из этой проблемы. Конечно, я никуда не уйду от контроля за этими процессами. Но я хотел бы, чтобы вы серьезное внимание обратили на борьбу по противодействию коррупционным проявлениям в нашем обществе.