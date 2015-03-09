Владимир Макей: Беларусь заинтересована в выстраивании конструктивных отношений с КНДР

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии двухстороннего диалога с КНДР, особенно в торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом 9 марта заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей на встрече со своим коллегой в Минске.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Также обсудили пути активизации взаимоотношений между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь Владимир Макей принял приглашение посетить с визитом КНДР.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я убежден, что отношения между Беларусью и Корейской Народно-Демократической Республикой обладают незадействованным потенциалом, и данный визит придаст новый импульс развитию белорусско-корейским контактам. Республика Беларусь заинтересована в выстраивании конструктивных отношений со своими партнерами.

Ли Су Ен, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики:

На нашей встрече был сделан особый акцент на блок экономических вопросов и укрепление отношений в этой сфере. Пользуясь случаем, мы хотим выразить полную поддержку тому курсу и той политике, которую проводит руководство Беларуси для экономического развития и повышения уровня жизни людей.

А после переговоров во внешнеполитическом ведомстве представители делегации из Северной Кореи возложили венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Рота почетного караула прошла торжественным маршем. Это традиционный ритуал для визитов иностранных делегаций.