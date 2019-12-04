Турчин: Я сторонник системных решений. Мне нравится, когда приняты решения и в рамках этих решений все работают

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой должности Александр Турчин собирается реализовать все свои наработки на практике.
Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным
Столичная область должна стать экспериментальной площадкой для гармоничного внедрения современных технологий в традиционные отрасли экономики.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Я рассматриваю сельское хозяйство как одну из отраслей экономики. На мой взгляд, это все же не социальный проект, а это бизнес. Поэтому, конечно, в основу должна быть положена экономическая эффективность.
Вообще, я сторонник системных решений. Мне нравится, когда приняты решения и в рамках этих решений все работают. Чтобы у нас не было каких-то авральных вещей – то посевная, то уборочная, – то есть должна работать система.
Я хочу, чтобы нормально заработал Совет по развитию предпринимательства. Мы должны сегодня сделать так, чтобы убрать все бюрократические проволочки, затягивания решений. Всё должно быть ясно, просто и понятно.
Мы договорились, что какие-то решения, которые потом можно будет масштабировать на территории всей страны, можно будет опробовать на территории отдельно взятой области, для того, чтобы понимать, насколько эти решения успешны.