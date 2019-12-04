Турчин: Я сторонник системных решений. Мне нравится, когда приняты решения и в рамках этих решений все работают

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой должности Александр Турчин собирается реализовать все свои наработки на практике.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Я рассматриваю сельское хозяйство как одну из отраслей экономики. На мой взгляд, это все же не социальный проект, а это бизнес. Поэтому, конечно, в основу должна быть положена экономическая эффективность.

Вообще, я сторонник системных решений. Мне нравится, когда приняты решения и в рамках этих решений все работают. Чтобы у нас не было каких-то авральных вещей – то посевная, то уборочная, – то есть должна работать система.

Я хочу, чтобы нормально заработал Совет по развитию предпринимательства. Мы должны сегодня сделать так, чтобы убрать все бюрократические проволочки, затягивания решений. Всё должно быть ясно, просто и понятно.

Мы договорились, что какие-то решения, которые потом можно будет масштабировать на территории всей страны, можно будет опробовать на территории отдельно взятой области, для того, чтобы понимать, насколько эти решения успешны.