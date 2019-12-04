Радоман о назначении Турчина губернатором Минской области: Надеюсь, он поднимет уровень развития нашего аграрного сектора

За назначение Александра Турчина выступили и самые известные аграрии столичной области. Что называется, даже на местах крепкие хозяйственники понимают, что высокие сельскохозяйственные показатели – это лишь начало нового витка в АПК.

Николай Радоман, депутат Минского областного Совета депутатов, председатель СПК «Снов»:

Сегодня, как говорит наш глава государства, мы (на примере нашего хозяйства) уже достигли определенных результатов, уровня валового производства и продуктивности (либо коров, либо свиней) на высоком уровне – западный вариант.

Сегодня надо, чтобы работала экономика, поэтому я надеюсь, что Александр Генрихович поднимет на более высокую ступень развития аграрный сектор нашей страны, обращая внимание именно на экономический блок вопросов.

Во время общения с активом Минской области Александр Турчин подчеркнул, что принципы его работы от смены должностей не меняются: это честность, трудолюбие и дисциплина. Среди приоритетов – смотреть на все сквозь призму экономики. Цель – увеличение доходов населения и привлечение инвестиций.