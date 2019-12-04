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Радоман о назначении Турчина губернатором Минской области: Надеюсь, он поднимет уровень развития нашего аграрного сектора

04 декабря 2019 12:39
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области. Кадровое решение Президента Беларуси депутаты облсовета поддержали единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За назначение Александра Турчина выступили и самые известные аграрии столичной области. Что называется, даже на местах крепкие хозяйственники понимают, что высокие сельскохозяйственные показатели – это лишь начало нового витка в АПК.

Радоман о назначении Турчина губернатором Минской области: Надеюсь, он поднимет уровень развития нашего аграрного сектора -1

Радоман о назначении Турчина губернатором Минской области: Надеюсь, он поднимет уровень развития нашего аграрного сектора -3

Николай Радоман, депутат Минского областного Совета депутатов, председатель СПК «Снов»:
Сегодня, как говорит наш глава государства, мы (на примере нашего хозяйства) уже достигли определенных результатов, уровня валового производства и продуктивности (либо коров, либо свиней) на высоком уровне – западный вариант.

Сегодня надо, чтобы работала экономика, поэтому я надеюсь, что Александр Генрихович поднимет на более высокую ступень развития аграрный сектор нашей страны, обращая внимание именно на экономический блок вопросов.

Во время общения с активом Минской области Александр Турчин подчеркнул, что принципы его работы от смены должностей не меняются: это честность, трудолюбие и дисциплина. Среди приоритетов – смотреть на все сквозь призму экономики. Цель – увеличение доходов населения и привлечение инвестиций.

Радоман о назначении Турчина губернатором Минской области: Надеюсь, он поднимет уровень развития нашего аграрного сектора -6

Радоман о назначении Турчина губернатором Минской области: Надеюсь, он поднимет уровень развития нашего аграрного сектора -8

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Николай Радоман # Фотофакт

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