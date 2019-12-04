Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным

Новости Беларуси. 4 декабря Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поздравил Александра Турчина и лично вручил ему удостоверение председателя Минской области.

Глава белорусского государства попросил Анатолия Исаченко поделиться опытом со своим предшественником. Тем более у экс-губернатора остаются полномочия помощника Президента по Минской области.

Турчин: Я сторонник системных решений. Мне нравится, когда приняты решения и в рамках этих решений все работают