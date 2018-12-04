Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, «Брексите», цифровой экономике и глобальной политике – большое интервью Президента Беларуси телеканалу «Россия 24» выходит в эфир сегодня, 4 декабря, накануне открытия саммита ЕАЭС в Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, Брилев не впервые общался с нашим Президентом, назвал его идеальным собеседником, а интервью окрестил «ураганным». За полчаса беседы с Президентом Беларуси затронули самые разные вопросы. Один из них касался драйверов роста нашей экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас драйвер – это не взять сломать: якобы не эффективно и что-то создавать с нуля, хотя и с нуля что-то надо было создавать, а используя старую школу (почему – потому что там остались еще те специалисты, которые десятилетиями себя создавали и нарабатывали эти школы).

Если говорим об инвестициях, влить эти инвестиции в эти школы и сделать резкое движение вперед. Половину – себе, половину – на экспорт. Вот наш драйвер.

Российские журналисты подготовили целый цикл интервью с главами государств ЕАЭС и большие репортажи о каждой из стран. Полная версия беседы с Президентом Беларуси – 4 декабря в вечернем эфире телеканала «Россия 24».