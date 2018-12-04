«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии
Новости Беларуси. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 4 декабря заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны Валерием Кварацхелией.
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Минск и Тбилиси развивают диалог в разных сферах, но на первом плане, конечно, экономика. Совместный товарооборот составил без малого 100 миллионов долларов. В Грузию наша страна поставляет молочные продукты, синтетические нити, сельхозтехнику, лекарства.
Экспорт лидирует в торговом балансе. Действуют более десятка совместных предприятий. За 6 месяцев 2018 года Грузия инвестировала в нашу экономику более 300 тысяч долларов.
Впрочем, страны на высоком уровне поддерживают не только экономический, но и политический диалог. Так, в Грузии недавно прошли выборы президента, победу в которых одержала Саломе Зурабишвили. Глава белорусского государства поздравил грузинской народ с этим важным политическим событием и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выборы прошли у вас успешно. Я поздравляю вас лично как посла, грузинский народ с окончанием политического периода и прошу вас передать самые добрые, теплые пожелания вновь избранному президенту. Интересно будет сотрудничать с Грузией. Президентом, по-моему, впервые у вас избрана женщина. И, может быть, хороший опыт – посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту.
Что касается нашего сотрудничества, должен сказать, что я абсолютно удовлетворен нашим сотрудничеством. Фундаментом, как всегда, являются экономика, торгово-экономические отношения. У нас и торговля развивается, начинали когда-то с нуля.
Сегодня и вчера у нас там вице-премьер Михаил Иванович Русый. Принято мною решение, чтобы он поехал по поводу посольских каких-то вопросов. Но главное, чтобы он провел встречи и еще раз сверил часы, особенно после этого периода политического и выборов президента.
Это свидетельствует о том, что мы очень большое внимание уделяем дружественному и братскому грузинскому народу. И мы полны решимости продвигать это сотрудничество во всех сферах. У нас и в гуманитарной сфере неплохие отношения. Вы знаете, как относятся к грузинам в Беларуси: «Тбилисоба» и так далее, вы тоже любите этот праздник и продвигаете здесь. Наши белорусы, уже крайние-крайние деревеньки знают, что это такое, и готовы при случае присутствовать на подобных мероприятиях. За это я вам очень благодарен.
Словом, у нас есть план действий, и мы полны решимости реализовать этот план.