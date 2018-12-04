«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии

Новости Беларуси. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 4 декабря заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны Валерием Кварацхелией. «Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси Минск и Тбилиси развивают диалог в разных сферах, но на первом плане, конечно, экономика. Совместный товарооборот составил без малого 100 миллионов долларов. В Грузию наша страна поставляет молочные продукты, синтетические нити, сельхозтехнику, лекарства.

Экспорт лидирует в торговом балансе. Действуют более десятка совместных предприятий. За 6 месяцев 2018 года Грузия инвестировала в нашу экономику более 300 тысяч долларов. Впрочем, страны на высоком уровне поддерживают не только экономический, но и политический диалог. Так, в Грузии недавно прошли выборы президента, победу в которых одержала Саломе Зурабишвили. Глава белорусского государства поздравил грузинской народ с этим важным политическим событием и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выборы прошли у вас успешно. Я поздравляю вас лично как посла, грузинский народ с окончанием политического периода и прошу вас передать самые добрые, теплые пожелания вновь избранному президенту. Интересно будет сотрудничать с Грузией. Президентом, по-моему, впервые у вас избрана женщина. И, может быть, хороший опыт – посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту. Что касается нашего сотрудничества, должен сказать, что я абсолютно удовлетворен нашим сотрудничеством. Фундаментом, как всегда, являются экономика, торгово-экономические отношения. У нас и торговля развивается, начинали когда-то с нуля.