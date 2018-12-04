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Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске

04 декабря 2018 12:03
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Новости Беларуси. Более 60 проектов. Выставка инновационных идей Smart Patent-2018 открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-1
Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-2

Здесь представлены разработки в медицине, химии, энергетике, информационных и биотехнологиях. В числе наиболее интересных идей – автономный ветро- и солнечный светильник, настольная игра с добавленной реальностью. Университет гражданской защиты МЧС представил локализатор взрыва. 

Особое внимание уделено социальным проектам. К примеру, трудовой мастерской «Добродел». Она позволяет создать рабочие места для людей с особенностями развития.

Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-4

Виталий Вяльцев, программист:
Аппаратный комплекс для моделирования авиационных и космических полетов. Он полностью белорусский, мы его сами создали с нуля. Для космических систем таких тренажеров существует достаточно мало.

Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-6

Наталья Сусько, разработчик мобильного приложения:
В нашей стране много людей с инвалидностью. У нас возникла идея создать мобильный навигатор, который помог бы таким людям проложить оптимальный маршрут по городу с учетом безбарьерной среды.

Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-8

В рамках выставки запланирована и обширная деловая программа. Она включает конкурс стартапов, тематические семинары и научную конференцию. Будет работать интерактивная зона: ребят ждут мастер-классы по робототехнике, 3D-печати и высокотехнологичным играм.

Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-10
Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-11
Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-12
Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске-13
# It-технологии

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