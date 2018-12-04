Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске

Новости Беларуси. Более 60 проектов. Выставка инновационных идей Smart Patent-2018 открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены разработки в медицине, химии, энергетике, информационных и биотехнологиях. В числе наиболее интересных идей – автономный ветро- и солнечный светильник, настольная игра с добавленной реальностью. Университет гражданской защиты МЧС представил локализатор взрыва.

Особое внимание уделено социальным проектам. К примеру, трудовой мастерской «Добродел». Она позволяет создать рабочие места для людей с особенностями развития.