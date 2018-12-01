Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Новости Беларуси. Беларусь выступает за сохранение многополярного мира. Приверженность такой позиции подтвердил Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным поводом для беседы во Дворце Независимости послужил грядущий саммит ЕАЭС в Петербурге с участием глав государств объединения. Отвечая на вопросы журналиста Сергея Брилева, Александр Лукашенко отметил, что Евразийский экономический союз сегодня неотъемлемая опора многополярного мироустройства, наряду с США, ЕС, Китаем и отчасти Индией. И от цельности каждого из объединений и стран зависит благополучие всей планеты. Эти посылы белорусского лидера, которые прозвучали 1 декабря в эфире телеканала «Россия 24», особенно актуально звучат на фоне проходящего в эти дни саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?» Они же санкции ввели против Беларуси, против Лукашенко. Он был невъездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит? Здесь нет никакого противоречия, Сергей Борисович. Я всегда был за многополярный мир, платил за это всегда. Меня «долбали» американцы за это, потому что эта многополярность никому не нужна была. Китайцы – за многополярный мир, россияне за это выступают, Евразийский союз.

Вот в этом многополярном мире Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия и Россия – это опоры. Если мы выдернем из-под планеты одну из основных опор – Евросоюз, зашатается вся планета. Развалится Европейский союз – может быть, проще будет, допустим, России разговаривать с отдельными государствами. Но надо понимать, что появятся побочные эффекты распада Европейского союза. И экономика может просесть, рухнуть, и тому подобное.

В беседе с российским журналистом Александр Лукашенко подчеркнул, что «торговые войны», которые в последнее время активно разворачиваются в мире, могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС, если, конечно, мы будем работать, прежде всего в общих, а не в личных интересах. Большинство вопросов, заданных белорусскому лидеру, были посвящены взаимодействию в рамках нашего интеграционного объединения.