О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, цифровой экономике и глобальной политике. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около получаса во Дворце Независимости длилась беседа Александра Лукашенко и журналиста Сергея Брилёва. Основным поводом для интервью послужил грядущий саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге, в котором примут участие главы государств альянса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот всё в головах. Знаем, куда идти, знаем, как идти. Опыт уже есть все-таки – пусть не десятилетия, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть – разные союзы, в том числе Европейский союзы. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к «Брекситу» не прийти и так далее. Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы. Создаются барьеры в торговле. А ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде – я Дмитрию Анатольевичу с таким намеком говорил – везде сквозит национальный эгоизм в торговле.

— Всем свойственен так или иначе. Но мы знаем, что этого быть не должно. И упирается в следующую проблему. Договорились – договорились. Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает. Уже после общения с нашим Президентом российский журналист поделился впечатлениями с белорусскими коллегами. Он отметил, что несмотря на то, что общался с Александром Лукашенко не впервые, по информационному накалу беседа напомнила прохождение через ураган. Кроме того, Сергей Брилёв рассказал, что сейчас к выходу в эфир готовится целый цикл интервью с главами государств ЕАЭС и большие репортажи о каждой из стран.