Александр Лукашенко потребовал превратить Могилевщину в одну из самых передовых частей Беларуси по образованию, здравоохранению и спорту

Новости Беларуси. Комплексный подход к развитию всех сфер жизни в юго-восточных районах Могилёвской области. Такое требование озвучил 25 апреля президент в Климовичах, куда Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой.

По традиции накануне трагической даты — аварии на Чернобыльской АЭС — глава государства посещает зоны, которые подверглись радиационному загрязнению. Президента интересует всё: как живут люди в этих районах, в каких условиях работают. Нынешний визит — не исключение.

Совещание по вопросам развития юго-восточной части Могилёвщины было запланировано ещё два года назад. Поручено было продумать стратегию и направление развития этих территорий в целях обеспечения нормального функционирования народного хозяйства и повышения уровня жизни людей. В итоге проблемы начали рассматривать адресно, что называется, в региональном разрезе.

Результаты подвели 25 апреля на совещании по выполнению поручения по социально-экономическому развитию юго-восточных районов Могилёвской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Насколько рационально используются выделяемые бюджетные средства по Чернобыльской тематике, как реализуется региональная программа реабилитации загрязненных земель и ввода их в хозяйственный оборот?

Второй блок вопросов - экономическое развитие региона. Как показывает статистика, здесь далеко не все благополучно. В прошлом году допущено снижение темпов производства промышленной продукции. Большие надежды возлагались на ОАО «Кричевцементношифер» и Белорусский цементный завод. Однако они, как и целый ряд других предприятий, не только не выполнили установленные задания по выпуску продукции, но и допустили значительные убытки. Есть серьезные проблемы и со строительством жилья. Необходимо повысить эффективность работы агрокомплекса. В прошлом году зафиксирован недобор основных видов продукции растениеводства и животноводства. Хозяйства несут потери. Это свидетельство того, что многие руководители на местах работают из рук вон плохо. И самые большие претензии у меня к председателям райисполкомов. Положение осложняется тем, что местные органы не проявляют в достаточной степени инициативы в рамках уже предоставленных им прав. Подчеркиваю: за социально-экономическое состояние каждой территории отвечают персонально руководители вертикалей. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы юго-восточный регион Могилевщины, подтянуть до самых передовых частей Беларуси. По всем направлениям - образование, здравоохранение, культура, спорт. И прежде всего, конечно, экономика.

В настоящее время Могилёвская область делает упор в первую очередь на развитие сельского хозяйства. Активно в области работает и животноводческая отрасль. Акцент на молочном и мясном скотоводстве. Но тем не менее эффективность надо повышать. Ведь итоги прошлого года отнюдь не такие, как хотелось бы. Зафиксирован недобор продукции и животноводства и растениеводства. Поэтому сегодня главная задача – вывести сельхоз организации на самодостаточную работу.

Петр Рудник, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

По каким направлениям мы работаем. Первое - развивать молочное скотоводство. вся сырьевая зона «Бабушкиной крынки» - это сырьевая зона юго-востока. Поэтому здесь, что касается сбыта этой продукции, вопросов вообще не возникает. Молоко это товар, который не требует сегодня поиска покупателя. Второе. Помимо молочного скотоводства, считаем перспективным развитие на юго-востоке области мясного скотоводства. Мы определили: чтобы повысить эффективность производства говядины, это комплексы в Быховском, Кричевском и Хотимском районах. И в этом направлении прогнозируется все поголовье бычков внутри районов выращивать только на комплексах.

Убытки есть и на промышленных предприятиях. В первую очередь, на цементных заводах. В регионе это «Кричевцементношифер» и «Белорусский цементный завод». Вот только фактически мощности используются далеко не полностью. Среди предложений – использование продукции заводов для строительства бетонных дорог. Председатель Могилёвского облисполкома предлагает также организовать производство ценных пород рыбы. Вот только поможет ли это подтянуть юго-восточные регионы Могилёвщины до передовых? Да и рынок нужно точно рассчитать.

Петр Рудник, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Это не позволит сегодня поднять юго-восток до уровня развитых регионов нашей страны. Сегодня нужно более ускоренное развитие. И я попытался в докладе отразить, какие основные направления, допустим по селу, по которым мы сегодня работаем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будут жестки сроки и рамки установлены. Это же не просто вот вы рассказали, и на 20 лет - вы поработаете и еще один губернатор придет, задачу им поставит. А это в ближайшие годы должно быть реализовано. Вот вы по рыбе много говорили. Правильно, в конце концов надо переработать. Да, вы выловите эту рыбу. Куда вы ее повезете? Повезете в Россию, продадите, скажут «спасибо». Ее надо переработать. Но надо видеть рынок - купят ли у вас эту рыбу по хорошей цене.

Эффективно применять нужно не только материальные и финансовые, но и трудовые ресурсы. Заинтересовать людей и помочь в развитии региона может наличие современных рабочих мест. Кроме того, причины недостаточно динамичного развития региона называют и в Министерстве экономики. Предлагают здесь и варианты развития.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Инициация совместного проекта по созданию второй линии транспортного коридора Гродно-Минск-Могилев и продолжение двухполосной дороги в Могилев на Кричев. Далее Растов, западный Казахстан. Как альтернатива Украине. При этом при строительстве дорог могут быть и должны быть задействованы производственные мощности Кричевского, Костюковичского цементных комбинатов для создания бетонных покрытий.

Создание гибких предприятий одобряет и президент. Они смогут помочь избавиться от текучести кадров из региона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо четко определиться, что надо. И потом, возможно - это мы рассмотрим, - на определенный период времени мы вычленим из бюджета - не важно, Чернобыль, не Чернобыль, остановим какие-то проекты, а перебросим сюда производительные силы. Для этого надо создать базу. Базу ту, которая должна здесь быть. И за два года мы сможем очень многое сделать. И разовьются ваши ПМК, которые будут строиться, и жилье надо будет, может быть, подстегнуть, где-то найти вариант такого нормального, функционального, эффективного, недорогого жилья. Вот это надо в комплексе посмотреть.

К сожалению, пока в регионе отсутствует должная социальная поддержка. Это отмечают в Комитете госконтроля.

Но, как бы то ни было, «удержать» людей в регионе нужно. Об этом на совещании заявил президент. Но для этого должны быть созданы все условия. В том числе и необходимая инфраструктура. Старые объекты нужно восстановить, а вот вновь созданные должны выпускать конкурентоспособную продукцию, на которую будет спрос. Программу развития сформировать нужно в самое ближайшее время.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вижу, что облисполком крайне недостаточно работает в этом направлении. Наплевательское отношение в том числе и по поручениям, за которые надо хвататься руками и ногами. Я им должен предлагать. Не они мне предлагают: «Слушайте, давайте это сделаем», я им предлагаю. Давайте программу, посмотрим, как вам помочь для того, чтобы спасти область. Должны на стол лечь предложения, как Якобсон сказал - мероприятия, которые мы должны здесь осуществить для того, чтобы, во-первых, удержать людей хотя бы тех, которые родились здесь, создав им хорошие условия, а во-вторых, чтобы мы могли заземлить здесь людей, которые выезжают - с Украины, России едут к нам и так далее.

О будущем региона у президента интересуются и жители Климовичей. Уровень заработных плат, перспективы региона и даже развитие здравоохранения в зоне, пострадавшей от катастрофы в Чернобыле.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В здравоохранение больше, чем в Чернобыльских районах, мы не вложили нигде. Я посмотрел у вас внешне, конечно, Климовичскую больницу. Самый большой недостаток этой больницы в том, что там уже лишние площади появились. Это тоже плохо. Надо думать, чем их занимать. Если есть какие-то проблемы в здравоохранении, вы скажите - мы немедленно подключимся, потому что, в общем-то, мы модернизировали всю систему здравоохранения в стране. Но что касается Чернобыльских районов, то я особых проблем здесь не вижу. Если по мелочам где-то что-то надо - министр слышит, вот он изучит этот вопрос. Если что-то надо - доложит, если нет, он сам примет какие-то меры и решения. Но мы будем уделять этой проблеме - не только в Чернобыльских районах, по всей стране - и уделяем первостепенное значение.

Вопрос из народа и о ситуации в Украине: как белорусы могут помочь братскому народу?

Разговор президента и местных жителей был откровенным. Большинство тем так или иначе касались житейских проблем, личных вопросов. Среди пришедших на встречу с главой государства были представители различных поколений: от школьников до пенсионеров. Александр Лукашенко прямо отвечал даже на самые непростые вопросы. Глава государства пообещал «подставить плечо» и поддержать любой проект. Главное, чтобы регион развивался. Этого же хотят и сами жителя.

Что будут представлять из себя регионы, пострадавшие от Чернобыля, покажет время. А программа развития проработана будет в самое ближайшее время.