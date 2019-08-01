Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Новости Беларуси. Итоги переговоров президентов Беларуси и Узбекистана - подписание документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашения по межрегиональному сотрудничеству, в оборонном секторе, образовании, экологии, СМИ и науке. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, как вы видите, подписан внушительный пакет соглашений, призванных существенно укрепить наше сотрудничество. Прежде всего, деловое и региональное.

Мы высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Они имели деловой и конструктивный характер и в очередной раз подтвердили – Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами, и мы намерены продолжать курс на укрепление нашего сотрудничества. Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации» Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве. Она не просто модернизирует страну и отрасли экономики – она создает принципиально новые направления жизни узбекистанского общества. Конечно, для этого нужны технологии. Я к чему клоню?