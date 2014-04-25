Александр Лукашенко посетил предприятие «Нива-Агро» и молочно-товарную ферму «Борисовка» в Могилевской области

Новости Беларуси. Президент требует комплексно развивать все сферы жизнедеятельности юго-востока Могилевской области. Продолжается рабочая поездка главы государства по регионам, пострадавшим от чернобыльской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ее первая весна на новом рабочем месте. Виктория Старостина в прошлом году окончила Климовичский аграрный колледж и пришла молодым специалистом сюда, на молочно-товарную ферму «Борисовка», что в родном районе.

Виктория Старостина, зоотехник молочно-товарной фермы «Борисовка» Климовичского района Могилевской области:

Обстановка здесь хорошая, работать мне здесь нравится. Заработная плата полностью устраивает. Здесь есть чему научиться. Здесь новое оборудование - доильная установка новая. Все не как на простых фермах.

Светлана Якубенко уже с опытом и даже с семейным стажем. Карьерные перспективы, как мудрая хозяйка, она разумно сочетает с семейным интересом. Переехав сюда из другой деревни, они вместе с мужем не только удачно нашли работу в сельхозпредприятии, но и обустроили быт.

Якубенко Светлана, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Борисовка» Климовичского района Могилевской области:

Хозяйство наше нам предоставило дом. Хорошие условия - не то, что мы раньше жили.

Ольга Юруть, СТВ:

Несмотря на то, что с момента трагедии уже прошло 28 лет, президент ежегодно посещает зоны, некогда зараженные радиацией. Глава государства не только смотрит, как работают предприятия, социальные объекты, но и общается с людьми. Это позволяет реально оценить ситуацию и определить перспективы.

Впервые рабочая поездка президента в пострадавшие регионы состоялась в 1997 году. Александр Лукашенко посетил Кобринский и Пинский районы Брестчины. Далее это стало традицией. Глава государства навещает загрязненные территории ежегодно, причем по несколько раз и не только в канун печальной даты – 26 апреля. Так, президент лично совершил свыше 40 таких визитов. В самых сложных районах побывал по несколько раз, причем останавливался в некоторых на несколько дней.

Юго-восток Могилевщины серьезно пострадал от чернобыльской катастрофы. В глубинке реализуют масштабный проект - концепцию возрождения пострадавших территорий. Иными словами, подтягивают не только экономику, но и социальные вопросы – медицину, образование, жилье.

Еще в 2012 году президент поручил Могилевскому облисполкому разработать программу развития восточных районов области, чтобы проблемы решали адресно. К слову, уже тогда на постчернобыльские отголоски взглянули иначе - реабилитируя пострадавшие очаги, стали создавать качественные условия для безопасного проживания и устойчивого развития. Вот и сегодня президенту уже на месте рассказали сколько уже сделано и что еще предстоит.

Александр Лукашенко:

Район у вас валится, я так понимаю, по всем позициям. Так?

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

По производству – да. По сельскому хозяйству – пока, за первый квартал, да. Я считаю, что по результатам полугодия он должен отставание это наверстать. Что касается в первую очередь молока. За счет ввода новых молочно-товарных модулей.

Александр Лукашенко:

Так на модуле же будут доить тех же коров. Коровы же не растут так быстро, как модули.

Петр Рудник:

Здесь как стоят нетели. Нетели растелились. И реализация составляет за последние сутки 5,2. Было до этого 5 тонн 300 кг.

Александр Лукашенко:

Область работает хуже всех практически в стране. В чем причина?

Геннадий Лавренков, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области:

Вообще, работы технологические. И комплексы, которые…

Александр Лукашенко:

Что доить разучились, кормить?

Геннадий Лавренков:

Здесь и своя технология. В том числе и доить, и кормить тоже есть. Есть вопросы дисциплины. Самое главное – комплексы построили, а люди оказались неподготовленными сегодня к тем технологиям. И самое важное сегодня – скот неподготовлен. Выбытие скота сегодня огромное. Комплексы до сих пор многие построены, как и в Шкловском районе, до сих пор не закомплектованы.

Ставка на сельское хозяйство на Могилевщине, как в целом по стране. Однако здесь есть проблемы. К примеру, задание по реконструкции молочно-товарных ферм провалено. Из 170 запланированных, пока готовы 120 .

Александр Лукашенко:

Промышленность валите, село на ноле, строительство - провал, торговля тоже. Короче, все в ноль, кроме строительства промышленности, которая у вас ниже колена. В целом область проваливает. И что будем делать? Климовичи - это слепок с Могилевской области. Там все валится тоже, по моим данным.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Почти на ноле. Остановились пока на этом этапе.

Предприятие «Нива-Агро» Климовичского комбината хлебопродуктов одно из немногих, которое можно привести в пример. Оно специализируется на производстве молочной и мясной продукции, зерна и зернобобовых. Молочно-товарную ферму «Борисовка» здесь открыли два месяца назад. Но уже практически укомплектовали поголовьем. Сходу увидели результат – все молоко самого высокого класса «экстра».

Виталий Подобед, начальник молочно-товарная ферма «Борисовка» Климовичского района Могилевской области:

Строительство комплекса - рентабельное: прирост большой молока, качество молока, условия труда хорошие, условия для рабочих хорошие.

Вопрос кадров в хозяйстве практически решен. Местный аграрный колледж ежегодно выпускает и зоотехников, и ветеринаров, и техспециалистов по сельхозоборудованию. Понятно, что каждый стремится устроиться в более продвинутом и перспективном предприятии. После обязательных двух лет отработки двое из трех выпускников Климовичского аграрного колледжа продолжают работать на местах распределения. Если в 2010 выпускников с высшим образованием оставалось работать всего 30%, то сейчас эта цифра увеличилась почти вдвое.

Александр Лукашенко:

Я все-таки надеюсь, что мы будем работать на селе прежде всего. Вы в город не торопитесь. Мой вам совет. Я как и вы вырос на селе. И вот приехал вчера на свою землю, там, где вырос и коров доил, так я там отдыхаю. А деревенские, наверное, в городе не приживаются. У нас один Лавриненков прижился в городе, так не вытащить. Я часто говорю, что если бы я в лесу не жил, то в Минске я не смог бы жить.

Кроме учебных аудиторий здесь и своя ветклиника, мастерские и ферма. Обучение ориентируют на практику. В этом учебном заведении уже подготовили почти 20 тысяч специалистов. Ежегодно студенческие билеты здесь получают 250 человек. В основном – местные или из области.

Президент пообщался с преподавателями и учащимися колледжа. Молодежь с удовольствием делилась своими впечатлениями от учебы и планами на будущее.

Александр Лукашенко:

Твои родители на селе живут сейчас? Там живут. Это агрогородок рядом. Так там, вроде, и условия должны быть хорошие.

Дмитрий Астапенко, студент 3 курса Климовичского государственного аграрного колледжа:

Работал там, летом подрабатывал на уборке водителем. Понравилось. Планирую остаться здесь, поступить в БАТУ, получить высшее образование и вернуться назад, сюда, на родину.

Александр Лукашенко:

Когда станешь руководителем, позвонишь. Хорошо?

Материальная база, финансовые и трудовые ресурсы. Президент потребовал комплексно развивать все сферы жизнедеятельности в юго-восточных регионах Могилевщины.