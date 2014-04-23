Убытки самого перспективного модернизированного льнозавода в Гомельской области с начала 2014 достигли 5 млрд рублей

Новости Беларуси. Модернизация белорусских предприятий — залог успеха на международных рынках. Об экономической стратегии государства накануне во время ежегодного послания народу и Парламенту много говорил Президент. Только за эту пятилетку государство вложило в обновление производств по всей стране почти 20 миллиардов долларов. А потому эффективное использование этих средств на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В республике уже немало примеров успешного перевооружения заводов и фабрик, когда новое современное оборудование фактически вдохнуло вторую жизнь в производство. Однако, есть и обратные примеры. Так, безоблачное будущее Кормянского льнозавода в Гомельской области тормозит всего одна деталь. Хотя на модернизацию здесь потратили уже не один миллиард рублей.

Пётр Буховец, генеральный директор ОАО «Гомельлён»:

В связи с вводом новой линии, мы увеличим производительность нашей существующей МТА, переработки тресты в 2 раза

Пётр Иванович рисует безоблачное будущее флагмана всего льноводства Гомельщины. Однако пока это гигант на глиняных ногах. В модернизацию предприятия вложили более 100 миллиардов бюджетных денег. Новую линию ввели ещё в январе, но рекордных показателей пока не видать. Да и что греха таить, работает дорогостоящее бельгийское оборудование с нарушением технологии.

Дмитрий Фотьев, главный инженер Кормянского льнозавода:

Из-за того, что влажное волокно, у нас получаются намотки, что влияет на производительность, мы не можем дать результат, который бы нам хотелось. Это влияет и на качество волокна. Номер теряем, сумму какую-то определенную по производительности.

Сегодня линия загружена максимум на 2/3. А убытки модернизированного по последнему слову техники завода с начала года достигли 5 миллиардов рублей. Вот те самые факты, о которых не раз говорили: деньги дали, а отдачи ждём, как в той пословице, 3 года.

Александр Добриян, СТВ:

Кормянский льнозавод, как и все современные предприятия, запланирован как энергосберегающей и энергоэффективный. Отапливаться он должен был за счет производства — льняной костры. Только вот эти сияющие новизной батарей до сих пор не обогревали своим теплом эти площади ни минуты.

Одна из брестских фирм, взявшаяся обогреть завод, с задачей не справилась и у же на 4 месяца затянула сроки строительства котельной.

Александр Хажиев, заместитель председателя Кормянского райисполкома:

Забивается между зазорами шнека и костра не поступает в бункера. Этот вопрос решается очень сложно этой подрядной организацией. Они привезли уже третий вариант этого шнека.



Развитие стратегической для Беларуси отрасли тормозят вот такие шнеки, а точнее - люди, которые их проектируют и отдают в промышленное производство. Да и руководители пострадавших предприятий, которые не торопятся требовать от ответчика возместить убытки.

Александр Лысенков, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Был принят не весь комплекс мер, которые возможно было предпринять к нерадивому подрядчику. Сейчас выставлена претензия на сумму неустойки за нарушение договора. Но, кроме того, УКСом Кормянского не была учтена возможность, что можно еще выставить исковые требования через суд.

Научиться решать спорные вопросы в судебном порядке многим руководителям на местах еще только предстоит. А пока это произойдет, стоит ли удивляться, что в Беларуси, занимающей 4 место в мире по производству льна лишь каждая третья тонна может считаться ценным сырьем.