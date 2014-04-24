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Анатолий Рубинов - делегации Камбоджи: У нас есть большие возможности для сотрудничества на международных площадках

24 апреля 2014 11:28
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Новости Беларуси. Взаимные интересы и отсутствие противоречий — первый официальный визит премьер-министра Королевства Камбоджа в Беларусь откроет новую страницу двустороннего сотрудничества. Это 24 апреля отметили в Совете Республики, где обсуждали совместные перспективы.

Товарооборот между странами по итогам прошлого года составил  более 6 миллионов долларов. По сравнению с 2012 взаимная торговля возросла вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, 2 года назад в нашей стране с официальным визитом побывал председатель Национальной ассамблеи парламента Камбоджи. Беларусь придерживается многовекторной международной политики, и рассматривает Королевство, как одного из главных партнеров в Юго-Восточной Азии.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Помимо наших двухсторонних отношений, у нас есть большие возможности для сотрудничества на международных площадках в рамках ООН, Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, в Межпарламентском союзе. Думается, что здесь мы могли бы также сотрудничать, помогая друг другу, согласовывая наши позиции в международных вопросах.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Камбоджа

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