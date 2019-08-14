Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую область: «Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-восточных районов Могилёвской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Костюковичский район. Четыре года назад было решено усиленными темпами работать над развитием 7 приграничных районов. Это территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. За это время есть очевидные подвижки. К примеру, созданы несколько сотен новых предприятия, тысячи рабочих мест. Но, тем не менее, это не тот результат, на который рассчитывали.

А среди проблемных вопросов – обеспеченность жильем, развитие социальной сферы. Более детально эти темы обсудили на совещании с участием главы государства. А ещё Александр Лукашенко посетил форелевое хозяйство и пообщался с местными жителями. Все подробности у Виктории Ходосок.

Это одно из самых крупных форелевых хозяйств в стране. «Лохва». Его создали в 2013 году. Общая мощность холдинга – 500-700 тонн продукции в год. Здесь замкнутый процесс: от выращивания малька до переработки 80 % сырья.





Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства «Лохва»:

Переработка рыбы у нас происходит в Быхове. Мы делаем рыбу охлажденную во льду, делаем копчение рыбы. В осенний период при потрошении рыбы у нас получается икра. Есть маленький цех, где мы производим собственную икру из собственной рыбы. В 2018 году мы продали 1,5 тонны.

Наша рыба конкурентоспособна даже на российском рынке. Во-первых, мы используем датскую технологию, когда 90 % артезианской воды вновь возвращают в бассейны – это значительно сокращает расходы. Во-вторых, благодаря закрытому типу выращивания, деликатес у нас круглогодичный, в то время как в России с апреля по сентябрь её еще нет, а феврале уже нет.

Собственный рынок этой рыбой мы покрываем только на 10 %. Поручение главы государства – увеличить производство деликатеса в несколько раз. Деньги на строительство таких комплексов найдутся. А тем более, что к 2020 году у нас даже начнут производить всю линейку комбикормов. «Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе

С форелью «на ты» Сергей Вильчинский вот уже 7 лет. Можно сказать, стоял у истоков её разведения в Беларуси. Работать по специальности начал сразу после окончания Белорусской сельхозакадемии. Пожалел? Ни разу.





Сергей Вильчинский, начальник участка «Высокое» форелевого хозяйства «Лохва»:

В Беларуси большое будущее по выращиванию форели Строятся узловые замкнутые циклы водоснабжения, условия, приближенные к естественным. Так что все у нас получится.

От частного к общему. Знакомясь с рыбным хозяйством Президент, по традиции, погружается в проблемы всего АПК области. По словам губернатора, за 3-4 дня уборка зернового клина завершится.

Параллельно ведутся посевные работы озимых культур. А нехватку белка в этом году можно компенсировать за счет кукурузы. Главное – правильно сохранить этот питательный корм. А для этого надо одно – дисциплина.

Виктория Ходосок, СТВ:

Это пример успешного хозяйства с грамотным подходом. Хватает в регионе и проблемных. Четыре года назад с прицелом на активизацию социально-экономического развития юго-востока приняли указ и программу для создания комфортных условий здесь же. Речь о 7 районах в Могилёвской области. Только вот темпы пока небыстрые.

Проблемные вопросы – в топе обсуждений на совещании, своего рода промежуточном контроле главы государства. Из семи ключевых показателей социально-экономического развития в области не выполняется большая часть. Хромают темпы роста валового регионального продукта, производительность труда, вопрос с трудоустройством, рост уровня затрат на производство и реализацию продукции и работ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Реализованы отдельные проекты в деревообработке, модернизированы цементные предприятия, созданы дополнительные рабочие места в предпринимательской среде, введено в эксплуатацию более 125 тыс. кв.м жилья. При этом запланированные программы и мероприятия реализуются, к сожалению, недостаточными темпами, как мне докладывают, низкими темпами. Отдельные из них – мероприятия – исключаются, выделяемые средства не осваиваются. Встает вопрос привлечения сюда населения, равно и создания для них мест для проживания и работы. Надо в комплексе смотреть на эти цифры, я думаю, что сегодня вы мне об этом доложите.

Главное мое требование вы знаете: люди должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь работу, достойную заработную плату и комфортные условия для проживания. Ничего нового. Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны.





За 4 года в принятые документы вносили изменения не один раз, и вкладывали не один десяток миллионов рублей. Но результаты не впечатляющие. Причины называют самые разные: слабый кадровый потенциал в завязке с уровнем зарплат и дефицит собственных средств у ряда организаций.





Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Что предлагается? Распространить нормы оршанского указа №506 на весь юго-восток Могилевской области. Второй вариант, который предлагается, объявить весь этот регион Могилевской области свободной экономической зоной. Наверное, огулом это тоже делать не нужно. Предложение одно – постоянно актуализировать перечень инвестпроектов по каждому направлению. Без реального запуска инвестпроцессов не будет сдвигов в экономике региона.

Еще одна проблема, которая сдерживает приход инвесторов – это отсутствие инфраструктуры. В рамках подготовки этого совещания обсуждался вопрос создания в регионе современной транспортной магистрали. Еще в 2014 году на стадии формирования программы предлагалось решить в рамках Союзного государства вопрос реализации совместного проекта по второй линии транспортного коридора Гродно – Минск – Могилев – Кричев – Рославль – западный Казахстан. При строительстве дорог были бы задействованы мощности кричевского и костюковичского цементных заводов. Это позволило бы разгрузить дорогу М1 и, по сути, открылся бы новый выход на Москву через Кричев и Рославль.





Кстати, цементный завод в Костюковичах после вмешательства Президента начал шевелиться. В 2012-ом здесь прошла модернизация. Первым этапом перевели предприятие с природного газа на уголь – это позволило снизить затраты на топливо больше, чем в 2 раза. Во время второго – построили новую технологическую линию по производству клинкера. 55% производимого сырья покрывает потребности внутреннего рынка. Остальное – экспорт в Россию, Литву и Латвию. Ценят белорусский цемент за качество.





В нашей стране 3 гиганта цементной отрасли, и модернизация коснулась каждого. Но проблемы с долгами по кредитам не дают выйти цементщикам на полную рентабельность. И снова на помощь пришла господдержка.





Александр Сапсалёв, генеральный директор Белорусского цементного завода:

Предприятию была предоставлена возможность разнести долг на определенный период, чтобы погасить задолженность. По итогам работы за 6 месяцев, предприятие вышло на чистую прибыль, которая составила 10,5 миллионов белорусских рублей.

Но помощь всегда будет только, если есть на то весомые причины. Бездумно тратить деньги никто не намерен. И каждый рубль должен приносить отдачу. Об этом не раз скажет Президент во время совещания в ответ и на доклад губернатора Могилёвской области – Леонида Зайца. Итак, что есть? Просьба помочь дооснастить необходимым оборудованием доильные залы в регионе, хорошо бы помочь и со строительством дорог. Здесь же чиновник говорит и о строительстве жилья.





Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:

Предлагаем установить в размере 100 % помощь государства в погашении кредитов, полученных на строительство, для приобретения жилых помещений многодетным семьям на территории юго-восточного региона Могилевской области.

Предлагаем также для молодых семей, независимо от наличия и количества детей, осуществляющих трудовую деятельность на территории юго-восточного региона, выдавать кредит на 40 лет под 1% при условии отработки его в сельском хозяйстве не менее 10 лет. Считаю, этой нормой мы могли бы больше привлечь молодых людей и закрепить их здесь, в сельской местности, чтобы они работали.