Одни перемещаются на современных автомобилях, а другие с воды на хлеб перебиваются – Александр Лукашенко о зарплате в Могилёвской области

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области Работать с душой и выкладываясь по полной за копейки никто не будет. С достойной зарплатой в регионе тоже есть нюансы. Докладчики констатируют: разрыв с республиканской – большой.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но разве это нормально, когда человек сегодня получает заработную плату 250-300 долларов в среднем? А некоторые и этого не видят. Поставьте это во главу угла. Люди должны достойно жить.

А то у нас некоторые по санаториям и курортам на Мальдивах или Канарах скитаются, редко бывая в стране. Летают, перемещаются на самых современных автомобилях, а другие – с воды на хлеб перебиваются. Зарплата должна быть.