Одни перемещаются на современных автомобилях, а другие с воды на хлеб перебиваются – Александр Лукашенко о зарплате в Могилёвской области
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Работать с душой и выкладываясь по полной за копейки никто не будет. С достойной зарплатой в регионе тоже есть нюансы. Докладчики констатируют: разрыв с республиканской – большой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но разве это нормально, когда человек сегодня получает заработную плату 250-300 долларов в среднем? А некоторые и этого не видят. Поставьте это во главу угла. Люди должны достойно жить.
А то у нас некоторые по санаториям и курортам на Мальдивах или Канарах скитаются, редко бывая в стране. Летают, перемещаются на самых современных автомобилях, а другие – с воды на хлеб перебиваются. Зарплата должна быть.
7 районов и 7 провальных. Президент открыто об этом говорит. Не сказать, что другие блестят, но хотя бы ровно дышат. А в своё время об их возрождении закрадывались мысли. Но так или иначе когда-нибудь подтягивать районы всё-равно пришлось бы.
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