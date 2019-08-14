Госконтроль: Из 52 мероприятий по развитию АПК в Могилёвской области выполнены – 22

Новости Беларуси. 14 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Костюковичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре года назад был подписан соответствующий указ Президента.
Новости Беларуси. 14 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Костюковичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре года назад был подписан соответствующий указ Президента.
Помощь всегда будет только, если есть на то весомые причины. Бездумно тратить деньги никто не намерен. И каждый рубль должен приносить отдачу.
«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области
В любом случае, продумать действия нужно тщательно. Хотя сделать это должны были ещё 4 года назад.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Из 52 предусмотренных программой мероприятий по развитию АПК выполнены – 22. Могилевским облисполкомом принято решение об отказе от реализации 25 мероприятий, что еще больше выхолостило эту программу и сделало ее фактически инертной. Завершение 5 мероприятий ожидается не ранее 2020 года. В том числе строительство могилевским мясокомбинатом свинокомплекса с цехом по производству комбикормов в Славгородском районе.
Не обеспечена положительная динамкам показателей работы агропромышленного комплекса, большинство заданий программы не выполнено. В отдельных районах вместо запланированного роста показателей развития села допущено их снижение. В 2018, по сравнению с 2016, во всех 7 районах снижена урожайность зерновых, зернобобовых.
«Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона