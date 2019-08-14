Госконтроль: Из 52 мероприятий по развитию АПК в Могилёвской области выполнены – 22

Новости Беларуси. 14 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Костюковичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре года назад был подписан соответствующий указ Президента.

Помощь всегда будет только, если есть на то весомые причины. Бездумно тратить деньги никто не намерен. И каждый рубль должен приносить отдачу.

«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области

В любом случае, продумать действия нужно тщательно. Хотя сделать это должны были ещё 4 года назад.