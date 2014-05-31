Александр Лукашенко подписал Договор о Евразийском экономическом союзе

Новости Беларуси. Договор о Евразийском экономическом союзе Беларуси, Казахстана и России подписан 29 мая в Астане. Подписи под документом поставили президенты Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписание договора о Евразийском экономическом союзе - момент исторический, можно сказать, пик интеграции. К этому упорно шли Беларусь, Россия и Казахстан. Особенно активно в последние пять лет. И вот финальную точку решено поставить в столице Казахстана.

Церемония встречи проходит во Дворце Независимости. На правах хозяина саммита Нурсултан Назарбаев встречает гостей в холле.

Работая над общим интеграционным проектом, лидеры видятся часто. С осени примерно каждые два месяца. Александр Лукашенко недавно пролил свет на то, как проходят переговоры: они сложные и порой очень жесткие. Чтобы выйти на компромисс, пришлось сломать немало копий.

Три государства берут обязательство гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, будучи «сборочным цехом» Советского Союза, как никто другой ощутили потребность в восстановлении экономических связей на постсоветском пространстве. Были готовы с учетом интересов каждого не разрушать региональную систему разделения труда. Более того, создать такую систему, где мы не конкурировали бы, а взаимно дополняли друг друга. Однако достижение этой благородной цели оказалось очень сложным и длительным процессом. Сколько оппонентов появилось вокруг? И на Западе, и в так называемом ближнем зарубежье. Да что говорить о загранице? В наших собственных странах! И не только среди оппозиции (все критиковать - это ее хлеб), но и среди некоторых государственных лиц и чиновников, особенно либеральных взглядов. Какие только обвинения и претензии нам ни пришлось выслушать! И что интеграция - это воссоздание советской империи, и что это потеря суверенитетов. И что это гиря на ногах не то у России, если о Беларуси говорить, не то у Казахстана. Но, пожалуй, больше всех досталось Беларуси. Даже сейчас в прессе поднимается шум: «Лукашенко требует уступок!», «Выторговывают бонусы для Минска!» - это я цитирую, «Не то Россия, не то Казахстан в очередной раз взвалит на себя бремя экономических проблем Беларуси!». Хочу этой публике сказать: господа, уймитесь! Мы с Россией и Казахстаном - участники совместного равноправного процесса, и если будем взваливать что-то на плечи друг друга, то это тоже на равноправной основе. Это наш дружеский союз. Советский Союз развалился, когда союзные республики вдруг решили, что они кого-то «кормят», а сами могли бы жить лучше. Сейчас опять достается этот опробованный жупел. Никаких уступок Беларусь не требует. Каждый в интеграцию вносит нечто такое, что интересно для всех.

Беларусь последовательно отстаивала позиции четырех свобод в Евразийском экономическом союзе без всяких ограничений. Изначально именно Россия и предложила такой формат. Казахстан поддержал. Белорусов не испугало, что экономики-то разные. У нас, в отличие от российской и казахстанской, не сырьевая. А Союз предполагает равный доступ к энергоресурсам. Открыть свои рынки - непросто.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы осознанно подошли к подписанию договора о Евразийском экономическом союзе, по максимуму отстаивали свои интересы, с уважением относились к позиции партнеров, провели тщательный анализ документа и отметили его позитивные стороны. Но не сказать о том, что некоторая неудовлетворенность имеется, я не могу. У нас есть еще возможность сделать наши договоренности лучше. К взаимной выгоде всех участников договора.

По оценкам экспертов работа в общем Союзе даст хороший экономический эффект за счет снижения цен на товары, благодаря уменьшению издержек, за счет конкуренции, за счет роста спроса и производства. Общий прирост ВВП к 2030 году прогнозируют в 900 миллиардов долларов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Сегодня мы вместе создаем мощный, притягательный центр экономического развития, крупный региональный рынок, который объединяет более 170 миллионов человек. Наш Союз обладает огромными запасами природных ресурсов, в том числе энергетических. На него приходится пятая часть мировых запасов газа и почти 15% - нефти. У стран тройки, в то же самое время, развитая промышленность, индустриальная база, мощный кадровый, интеллектуальный, культурный потенциал. Географическое положение позволяет нам создавать транспортные, логистические маршруты не только регионального, но и глобального значения.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Важным моментом является то, что на всех уровнях принятия решений организации внедряется принцип консенсуса. Таким образом, голос каждой страны будет определяющим.

Этот год выдался напряженным для экспертов трех стран: они корпели над договором, шлифовали его. От Беларуси эту работу курировал Сергей Румас. Были вопросы по общему энергетическому рынку. Решено, что он будет сформирован к 2025 году. Пока некоторые вопросы вынесли за скобки общего договора. Так, по нефти и нефтепродуктам Беларусь и Россия решают вопросы в двусторонних контактах.

Сегодня параллельно со встречей на высшем уровне заместители министров подписали документы, по которым согласованы поставки нефти и новый порядок перечисления пошлин. Предусматривается, что в 2015 году в бюджет Беларуси будет зачислено 1,5 млрд долларов вывозных таможенных пошлин от экспорта нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. Договоренность рассчитана на долгосрочный период практически до выхода на единый рынок.

Владимир Сизов, исполняющий обязанности заместителя председателя правления концерна «Белнефтехим»:

Нам было очень важно до этого периода на переходной период определить объемы поставки нефти. Для того, чтобы иметь стабильную загрузку наших нефтеперерабатывающих мощностей, для того, чтобы эффективно работать, иметь приемлемую цену на внутреннем рынке, для того, чтобы насыщать бюджет за счет экспортных поставок нефтепродуктов. Поэтому сегодня было подписано двустороннее соглашение, которое регулирует объемы поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие объемы, в том числе в объеме 22 млн т трубопроводным транспортом в 2015 году, 23 млн – общий объем поставок. И, начиная с 2014 года, эти объемы увеличиваются. 24 млн т – общий объем поставок, в том числе 23 млн т трубопроводным транспортом.

Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Такие перечисления в бюджет Российской Федерации Республикой Беларусь осуществляются в полном объеме. Ежегодно эта сумма составляет от 3,5 до 4 млрд долларов, что, конечно, достаточно чувствительно. Белорусская сторона такой механизм понимает как возможность поэтапного отказа полного перечисления вывозных таможенных пошлин в бюджет Российской Федерации.

Тройка может превратиться в пятерку. Неслучайно на эту встречу пригласили президентов Армении и Кыргызстана.

Меньше года понадобилось Армении, чтобы пройти дорожную карту по присоединению к Таможенной тройке. Достаточно оперативно провели в этой стране все процедуры. И вот сегодня - речь о присоединении. Этот вопрос должен решиться до 1 июля. Пройтись по всем пунктам дорожной карты теперь предстоит Кыргызстану. Законодательство этой страны должно быть адаптировано к базе Таможенного союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выполнят все условия - милости просим, мы с удовольствием примем эти страны в наши ряды и встретим, как президент Кыргызстана сказал, Новый год вместе.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Сегодня важно смотреть за горизонт, определив стратегию наших дальнейших действий как минимум на 15-20 лет вперед. Важно понимать, что главная миссия нашего союза в первой половине 21 века заключается в двух важных аспектах. Это, во-первых, - стать одним из ключевых экономических макрорегионов мира. И это дает нам естественный конкурентные преимущества, качество гео-экономического моста между Востоком и Западом, Европой и Азией. Во-вторых - обеспечить вхождение каждой из стран-участниц союза в число развитых государств мира. Евразийских экономический союз должен стать не бременем, а благом для народов, государств и наших национальных экономик.

Президенты договорились, что Евразийская комиссия будет располагаться в Москве. В Минске будет действовать Евразийский Суд, в Алматы - Наднациональный финансовый регулятор (его сформируют в течение 10 лет).

Момент подписания договора решили провести в церемониальном зале. Стать свидетелями такого события захотели многие - приглашены были представители общественности трех стран.

Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поставили автографы под общим договором. Это значит, что завершается формирование крупного общего рынка. Его оценивают в 170 миллионов человек. В мире появляется серьезный игрок.

Договор масштабный. На 700 страниц детально прописали правовой статус нового союза - таможенные вопросы, внешнеторговую политику, налоги.

Сергей Румас, член Президиума Совета министров Республики Беларусь:

По ряду чувствительных для нас позиций нам удалось договориться на двусторонней основе. С Казахстаном у нас меньше пересечений, больше это касается Российской Федерации. И сегодня мы подписали два протокола: зафиксировали, что начиная с 2015 года в бюджете Республики Беларусь будет оставаться 1,5 миллиарда из ввозных таможенных пошлин.

Белорусская сторона такой механизм понимает как возможность поэтапного полного отказа от перечисления вывозных таможенных пошлин в российский бюджет.

Напомним, задача-максимум состояла в полном отказе от перечисления вывозных таможенных пошлин на соответствующую продукцию в бюджет Российской Федерации уже с 2015 года, что в принципе и подразумевает экономический союз. Но, поскольку этот вопрос достаточно чувствителен и для Беларуси, и для России, формирование общего рынка отложено. Поэтому данное подписание можно рассматривать как первый этап выхода на взаимоотношения без этих ограничений.

Договор должен пройти процедуру ратификации в Парламентах трех стран. Он вступит в силу с 1 января 2015 года. Итоги для прессы подвели президенты. Высказался каждый лидер.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот документ, с появлением которого мы связывали большие надежды, и Беларусь всегда занимала здесь открытую позицию, четко формулировала свои цели, задачи в рамках евразийской интеграции, наши приоритеты известны. Мы, опять же, это искренне и честно объявляли, что порой вызывало недовольство отдельных кругах наших государств. Учитывая ту работу, которая была проделана при подготовке договора, в том числе на уровне глав государств, Беларусь сегодня поставила свою подпись под этим глобальным документом. Мы готовы к последовательному обязательному движению на пути полной реализации договоренностей, достигнутых в ходе очень непростого переговорного процесса. Вместе с тем необходимо констатировать факт, что решение ряда проблемных вопросов экономического сотрудничества, прежде всего касающихся взаимной торговли между государствами-членами, отнесено на отделанные сроки.

Чтобы наша дальнейшая совместная работа по этим направлениям не забуксовала, чтобы мы также упорно двигались по этому пути, а подписание сегодняшнего договора – это не окончание процесса, я бы сказал, это начало серьезного процесса, когда мы и сами себе, повторяю, и всему миру обязаны доказать, прежде всего своим народам, что мы сделали правильные шаги в этом направлении. Так что чтобы те вопросы, с которыми мы столкнулись и сходу не смогли решить, реализовывались в будущем, мы заявляем о том, что шаги по построению Евразийского экономического союза должны быть увязаны с решением вопросов, оказывающих значительное воздействие на взаимную торговлю государств-членов этого союза.

Мы верим, что экономический союз станет основой в будущем нашего политического, военного и гуманитарного единства.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Мы объединяем свой экономический потенциал во благо процветания наших народов. Прежде всего союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости политического суверенитета государств-участников интеграционного процесса. Идея евразийского интеграции нашла поддержку у руководства России, президента Владимира Владимировича Путина, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Именно это позволило нам прийти к сегодняшнему дню – подписанию договора.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Подписанный договор имеет, действительно, эпохальное, историческое значение, открывает самые широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан наших стран. Россия, Беларусь и Казахстан переходят на принципиально новый уровень взаимодействия, создают общее пространство со свободным перемещением товаров, услуг капиталов и рабочей силы. Государства «тройки» будут проводить согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Это непростая, а точнее очень сложная работа, и до сих пор было сложно договориться по всем этим вопросам, со спорами, не хочется говорить со скандалами, но все-таки с острыми спорам, с острым обсуждением. Но это все происходило, уверен, так и будет происходить в будущем, на основе взаимопонимания и желания достичь компромисса, приемлемого ля всех.

После сложного переговорного дня было решено провести вечер в Государственном театре оперы и балета Казахстана. Здесь прошел торжественный концерт. Год назад президенты посещали этот, еще строящийся, театр. За год и его доделали, как раз как и работу по договору общего союза. Итогом того дня стал торжественный прием от имени казахстанского президента.

Об ожидаемых дивидендах от Евразийского экономического союза говорят политологи и эксперты, бизнесмены и промышленники. На предприятиях рассчитывают на полное восстановление утраченных некогда экономических связей, ведь работать в фактически едином экономическом пространстве куда проще и выгодней.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

С населением около 170 млн человек и совокупным ВВП в $2 трлн. В рамках этого общего рынка Беларусь будет иметь возможность к свободному продвижению своих товаров, услуг, трудовых ресурсов и, соответственно, уйдут в прошлое всевозможные «молочные войны» и другие конфликты торгового характера, которые нам приходилось переживать с Российской Федерацией.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента БГУ:

Сегодня Евразийское экономическое пространство приобретает все черты международной организации, то есть фактически оно имеет статус и возможность в ООН отстаивать свои интересы и в международном валютном фонде консолидировано вести какую-то позицию.