Прямой эфир

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома, рассказала о цене и качестве белорусского товара

31 мая 2014 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цена и качество. Крепкий тандем этих двух критериев сегодня можно наблюдать при покупке белорусских товаров. Вкусно, прочно, красиво, удобно - список можно продолжать бесконечно. Продукцию наших производителей с удовольствием буквально скупают приезжие гости из других стран.

Соответствовать уровню и стремиться быть еще лучше. О нашей, отечественной продукции шел разговор в программе «Большой город» на СТВ с начальником управления торговли и услуг Мингорисполкома Ниной Емельяновой. 

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли # Нина Емельянова

Другие новости рубрики

Все новости
Как белорусские производители, строители и даже экологи покоряют Смоленск и другие регионы России
31 мая 2014 15:24

Как белорусские производители, строители и даже экологи покоряют Смоленск и другие регионы России

Владимир Семашко: В этом году действительно хороший урожай, чтобы погода только не подвела
31 мая 2014 14:34

Владимир Семашко: В этом году действительно хороший урожай, чтобы погода только не подвела

Михаил Мясникович: Подписание договора о ЕАЭС в очередной раз подтверждает жизнеспособность интеграции на пространстве СНГ
30 мая 2014 17:38

Михаил Мясникович: Подписание договора о ЕАЭС в очередной раз подтверждает жизнеспособность интеграции на пространстве СНГ