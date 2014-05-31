Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома, рассказала о цене и качестве белорусского товара

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Соответствовать уровню и стремиться быть еще лучше. О нашей, отечественной продукции шел разговор в программе «Большой город» на СТВ с начальником управления торговли и услуг Мингорисполкома Ниной Емельяновой.