Как белорусские производители, строители и даже экологи покоряют Смоленск и другие регионы России

Быстрее всего почувствуют результат создания нового союза приграничные регионы, вернее, не приграничные, а сопредельные. Сейчас объясню, почему. Там самый интенсивный обмен товарами и людьми, и порой трудно разобраться, где наше, где ваше! Тем более границы между Беларусью и Россией на местности нет. Вот почему я уточнил, что это не приграничные, с житейской точки зрения, а соседние территории! Как живут соседи и чего ждут от более тесного союза? Репортаж программы «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь».

Никаких очередей и утомительных часов ожидания. Пересечение белорусско-российской границы в режиме нон-стоп, то есть без остановки, без проверки документов уже давно стало нормой. А дорога сотрудничества, как известно, ведет к заветным целям при условии двустороннего движения.

Максим, для учеников – Максим Викторович, за интеграционными процессами следит внимательно. Тему Евразийского союза молодой учитель истории из Смоленска обсуждает на уроках и со старшеклассниками. Говорит, школьники лучше взрослых понимают: этот союз уже в первой главе новой истории.

Максим Веселов, преподаватель (Россия):

У меня много школьников из Беларуси. И они действительно довольны, рады этому событию. И не одного отрицательного мнения по поводу интеграции, по поводу Евразийского союза я не слышал.

В снятии всех торговых барьеров и экономической интеграции, разумеется, заинтересован крупный бизнес. С белорусской стороной этот российский концерн работает более 20 лет. В "синеокую" реализуется 1/5 всей продукции. На наши промышленные заводы отсюда поставляют электродвигатели, генераторы, системы управления.

Этот электромашиностроительный завод сотрудничает с предприятиями из более 60 стран мира. Белорусские же предприятия – одни из основных партнеров для россиян. К примеру, в этом цеху производят комплектующие для наших «БелАЗов».

Маленький прототип белорусского автогиганта в центре экспозиции компании. Руководитель предприятия Святослав Анатольевич уверен: евразийские интеграционные процессы позволят бизнесу дышать свободно.

Святослав Масютин, заместитель генерального директора электротехнического концерна (Россия):

Когда это на законодательном уровне, когда появляются дополнительные преференции, конечно, бизнес на это реагирует. Здесь может речь пойти о повышении критерия «цена-качество».

На проходной завода не без улыбки замечаем небольшое объявление: рабочих приглашают на ярмарку товаров из Минска. Выставки-продажи от белорусских производителей у россиян пользуются неизменно высоким спросом. И это при том, что белорусских магазинов здесь и так достаточно.

Мы заглянули в один из белорусских продовольственных магазинов в Смоленске. Здесь таких порядка 15 – целая сеть. Вот, к примеру, отдел с молочной продукцией, которую так любят россияне. Судя по ассортименту, здесь выбор довольно неплохой, не хуже, чем в любом минском магазине.

Галина Ивановна – клиент постоянный. Женщина рассказывает: если раньше за белорусской колбасой специально ходила на рынок, то теперь все в шаговой доступности.

Галина Ивановна, покупатель (Россия):

Здесь я часто беру курицу, говядину. Качественный продукт.

Сеть таких магазинов есть не только в Смоленской, но и Брянской, Калужской областях, в Подмосковье.

Андрей Застенский, генеральный директор сети белорусских магазинов:

С момента поступления с птицефабрик, с животноводческих ферм Беларуси проходит 1-2 дня до того момента, когда готовый товар появляется на полках наших магазинов.

А на прилавках этого магазина ассортимент обновляется как минимум раз в неделю. И долго не задерживается. Валентина Ивановна шутит: белорусских туфель никогда не бывает много, особенно для русской женщины.

Валентина Васильева, покупатель (Россия):

Молодцы белорусы. Дай Бог здоровья, чтобы они делали модельки разные.

Наш экспорт в российские регионы заметно увеличился.

Только со Смоленщиной товарооборот вырос в 3 раза и достиг более 3 миллиардов долларов. С белорусским капиталом в области представлено порядка 300 предприятий.

Николай Куцко, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Смоленске:

Собрали 7 тысяч тракторов МТЗ на смоленской площадке, сегодня приблизительно на 60-70 млн долларов продаем в Смоленскую область грузовых автомобилей, где-то на 20 млн – автобусов. Через Смоленскую область мы продаем в другие регионы.

2 недели на стройплощадке в Смоленске, 2 недели с семьей в Гомеле. Такой график Виталия вполне устраивает. Надо же помогать российским коллегам. На этом месте вскоре появится белорусский микрорайон.

Виталий Брель, прораб белорусской строительной организации:

И повар, и питание обеспечено, жилье россияне оплачивают. Атмосфера неплохая. Во сяком случае я себя чувствую здесь комфортно.

Французские балконы, панорамное остекление, современные скоростные лифты. Белорусские строители обещают россиянам комфортное жилье по вполне адекватным ценам.

Этот жилой комплекс получил символичное название «Витебский квартал». Во-первых, Витебск – город-побратим Смоленска, а, во-вторых, здесь трудятся наши белорусские строители и используются отечественные материалы.

Белорусские специалисты востребованы и в других регионах России. К примеру, в Калужской области возводят микрорайон одноименный минскому – «Малиновка».

Антон Идирисов, генеральный директор строительной организации (Россия):

Нет никаких посредников, то есть мы сами строим, сами проектируем, сами продаем. Поэтому такое сотрудничество долгосрочное, партнерское и надолго.

Могучий Днепр издавна был главной водной артерией, которая соединяла 3 славянских государства: Беларусь, Россию и Украину. Берет свое начало великая река здесь, на Смоленщине.

Местные власти утвердили проект по очистке русла Днепра. А помогут в этом и наши белорусские специалисты. Белорусы также займутся укреплением и благоустройством прибрежных территорий.

До середины 50-х годов прошлого века Днепр в районе Смоленска от белорусской границы был судоходным. По водной магистрали без преувеличения перевозили миллионы тонн различных видов грузов. Былое судоходное величие экологи намерены вернуть.

Сергей Михненко, начальник отдела водных ресурсов департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии:

Намного опыта больше в этом деле, поэтому и привлечена была белорусская организация к проведению этих работ.