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Владимир Семашко: В этом году действительно хороший урожай, чтобы погода только не подвела

31 мая 2014 14:34
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Новости Беларуси. Уборка трав первого укоса на Гомельщине идёт с двоекратным опережением прошлогоднего графика. Ранняя весна и благоприятные погодные условия позволяют аграриям в этом году увеличить долю травянистых кормов в рационе крупного рогатого скота до 30%. По мнению специалистов, это оптимальный показатель.

Если аграрии сумеют использовать предоставленный природой карт-бланш, это благоприятно скажется на показателях и экономике животноводства в целом.

Накануне президент поручил завершить первый укос до 7 июня. Для оперативного решения всех производственных вопросов создан специальный штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:
В этом году действительно хороший урожай. Рапс созрел. Их надо вовремя убрать и в хорошем качестве заложить эти корма. Я их тянул за язык: скажите, какие проблемы? Не хватает техники? - Техники хватает. Не хватает механизаторов? - Механизаторов хватает. Поэтому нет проблем. Дай бог, чтобы погода только не подвела.

# Экономика # Сельское хозяйство # Владимир Семашко

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