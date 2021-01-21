Александр Лукашенко: по приватизации мы концептуально определились. То, что создано народом, не трогайте

Новости Беларуси. Четыре указа и один закон. Трехчасовые дебаты и баланс интересов. 21 января во Дворце Независимости обсуждали актуальные социально-экономические аспекты развития страны: от льгот для экотуризма до детализации государственной инвестиционной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больной вопрос – приватизация хозяйственных обществ. Президент четко спрашивает: куда двигаемся? Ни в коем случае не должна быть приватизация ради приватизации. Только персонифицированный подход и для финансовой подпитки предприятий. Работать надо, а не распродавать то, что народу принадлежит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог вы меня не разубедите, что вы потихоньку вот таким образом подталкиваете приватизацию, продажу предприятий. Или таким образом поступаете, что потом мы не открутим назад. По приватизации мы концептуально определились, и это принято народом. Пожалуйста, полная свобода развития частной собственности, частно-государственного или государственно-частного партнерства. Пожалуйста, действуйте, но то, что создано народом, не трогайте. Это крайний случай и отдельное рассмотрение вопросов, а не чохом Президенту. Законодательство тем не менее, не должно часто меняться. И если мы что-то дополняем, то должны убедиться, что все учтено. Тем более, что вопросы, регулируемые этим законопроектом, затрагивают большинство организаций страны.