Новости экономики за 21.01.2021

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Сколько квадратных метров жилья построят в 2021 году для нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько депозитных счетов открыто по программе поддержки многодетных семей? Как продвигается формирование общего рынка ювелирных изделий в рамках ЕАЭС?

Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому 10 контрольных показателей, в том числе права собственности, свобода от коррупции, участие правительства, свобода предпринимательства, труда, торговли и инвестиций.

Индекс свободы нашей страны определен на уровне 61,7. Это на 3,8 пункта лучше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2015-м в этом рейтинге Беларусь была на 153-м месте, в 2016-м – на 157-м. По итогам 2020 года – на 88-м.

СДЕЛАН ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила требования к клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве. Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией.