Новости экономики за 21.01.2021
Новости Беларуси. Сколько квадратных метров жилья построят в 2021 году для нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько депозитных счетов открыто по программе поддержки многодетных семей? Как продвигается формирование общего рынка ювелирных изделий в рамках ЕАЭС?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ УЛУЧШИЛА СВОИ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге экономической свободы, составляемом Американским исследовательским центром «Фонд наследия».
Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому 10 контрольных показателей, в том числе права собственности, свобода от коррупции, участие правительства, свобода предпринимательства, труда, торговли и инвестиций.
Индекс свободы нашей страны определен на уровне 61,7. Это на 3,8 пункта лучше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2015-м в этом рейтинге Беларусь была на 153-м месте, в 2016-м – на 157-м. По итогам 2020 года – на 88-м.
СДЕЛАН ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ЕАЭС
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила требования к клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве. Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией.
Это важная новость для бизнеса: потребителям станет безопаснее приобретать продукцию.
Напомним, участники ювелирного рынка давно и активно обращают внимание ЕЭК на сложности, связанные с отсутствием общего рынка ювелирных изделий, поскольку необходимость получать клейма и в других странах ЕАЭС приводит к затратам бизнеса. А это дополнительные не только финансовые расходы, но и временные издержки.
НА ФОНЕ ИНАУГУРАЦИИ АМЕРИКАНСКИЕ БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ США ЗАКРЫЛИСЬ НА РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
На фоне инаугурации президента Джо Байдена американские биржевые индексы США закрылись на рекордных показателях. Dow Jones вырос на 224 пункта. Выше всех прыгнул индекс электронной биржи Nasdaq.
Смена главы Белого дома отразилась и на февральских фьючерсах на нефть марки WTI. Поднялась и цена фьючерсов на золото.
Позитивную динамику эксперты объясняют ожидаемым от демократов пакетом мер по стимулированию экономики.
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