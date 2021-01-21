Александр Лукашенко: возникают новые агроусадьбы, вот их надо поддержать

Новости Беларуси. От инвестиционной программы до совершенствования работы в сфере агроэкотуризма. Глава государства во Дворце Независимости собрал совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От инвестиционной программы до совершенствования работы в сфере агроэкотуризма. Глава государства во Дворце Независимости собрал совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждали на совещании корректировку законодательства, касающегося деятельности хозяйственных обществ. При этом, подчеркнул глава государства, подходы к приватизации останутся прежними. Продолжат поддерживать развитие государственно-частного партнерства, но то, что создано народом, неприкосновенно. Правительство предложило продлить действие преференций для агроусадеб: туристическая сфера больше других пострадала от пандемии.
Александр Лукашенко: нужно принимать решение, ибо мы затормозим развитие на конкретном участке экономики
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не против поддерживать, тем более это было мое решение, и я стоял у истоков зарождения агроэкотуризма. Из чего исходил: надо деревне дать дополнительно глоток воздуха. Разве это не путь поднять село? Создали соответствующие условия, семьи начали целые работать и так далее. Я не против поддерживать их и дальше. Но, первое, мы ни в коем случае не должны уходить за пятилетку. Во-вторых, а изучили мы досконально функционирование этих агроэкоусадеб? Нет ли там под флагом того, что мы льготировали экотуризм, не той деятельности, которую надо льготировать. Поэтому изучите, давайте еще раз вернемся в целом к законодательству по агроэкотуризму, и, если его надо поддержать, дополнительное развитие усадеб и так далее, давайте их поддержим. Ведь сегодня есть некоторые агроэкоусадьбы, которым не следует предоставлять какие-то льготы. Они развиты, они функционируют нормально, у них деньги есть. И слава богу. Пусть развиваются, но возникают новые агроусадьбы. Вот их надо поддержать.
Также Президент потребовал от руководства Совмина обратить пристальное внимание на вопросы налогообложения. В этой сфере нужно навести порядок и ввести самые жесткие меры для нарушителей. Это же касается и так называемых зарплат в конвертах.