Александр Лукашенко: возникают новые агроусадьбы, вот их надо поддержать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не против поддерживать, тем более это было мое решение, и я стоял у истоков зарождения агроэкотуризма. Из чего исходил: надо деревне дать дополнительно глоток воздуха. Разве это не путь поднять село? Создали соответствующие условия, семьи начали целые работать и так далее. Я не против поддерживать их и дальше. Но, первое, мы ни в коем случае не должны уходить за пятилетку. Во-вторых, а изучили мы досконально функционирование этих агроэкоусадеб? Нет ли там под флагом того, что мы льготировали экотуризм, не той деятельности, которую надо льготировать. Поэтому изучите, давайте еще раз вернемся в целом к законодательству по агроэкотуризму, и, если его надо поддержать, дополнительное развитие усадеб и так далее, давайте их поддержим. Ведь сегодня есть некоторые агроэкоусадьбы, которым не следует предоставлять какие-то льготы. Они развиты, они функционируют нормально, у них деньги есть. И слава богу. Пусть развиваются, но возникают новые агроусадьбы. Вот их надо поддержать.