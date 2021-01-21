На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла. Это связано с запуском БелАЭС

Новости Беларуси. На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это связано с запуском Белорусской АЭС.

Отдельное здание было построено под оборудование и аккумулятор. Котлы мощностью 10 мегаватт каждый несколько раз испытали в действии, в основном ночью.

Артем Мостович, заместитель начальника Солигорской мини-ТЭЦ:

В ночные часы в потреблении такой мощности не нуждается наша страна. Соответственно, для забирания излишек этой нагрузки вводятся в эксплуатацию электрокотлы. То есть они будут работать в часы ночного пика – с 23:00 до 6:00 часов.

Электрообеспечение котлов осуществляется от соседней подстанции «Дубеи». Ее реконструкция также прошла в 2020 году.