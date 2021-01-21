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На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла. Это связано с запуском БелАЭС

21 января 2021 14:13
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Новости Беларуси. На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это связано с запуском Белорусской АЭС.

На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла. Это связано с запуском БелАЭС-1

Отдельное здание было построено под оборудование и аккумулятор. Котлы мощностью 10 мегаватт каждый несколько раз испытали в действии, в основном ночью.

На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла. Это связано с запуском БелАЭС-4

Артем Мостович, заместитель начальника Солигорской мини-ТЭЦ:
В ночные часы в потреблении такой мощности не нуждается наша страна. Соответственно, для забирания излишек этой нагрузки вводятся в эксплуатацию электрокотлы. То есть они будут работать в часы ночного пика – с 23:00 до 6:00 часов.

На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла. Это связано с запуском БелАЭС-7

Электрообеспечение котлов осуществляется от соседней подстанции «Дубеи». Ее реконструкция также прошла в 2020 году.

На Солигорской мини-ТЭЦ установили два новых электрокотла. Это связано с запуском БелАЭС-10

Кстати, Солигорская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой 30 % жилых домов, а также промышленную зону.

# Электроснабжение # Экономика # Артем Мостович # Фотофакт

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