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Александр Лукашенко: «Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход»

21 января 2021 16:44
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Новости Беларуси. Четыре указа и один закон. Трехчасовые дебаты и баланс интересов. 21 января во Дворце Независимости обсуждали актуальные социально-экономические аспекты развития страны: от льгот для экотуризма до детализации государственной инвестиционной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему продолжит Евгений Пустовой.

Александр Лукашенко: нужно принимать решение, ибо мы затормозим развитие на конкретном участке экономики

Зеленый свет этому варианту государственной инвестпрограммы Президент давать не спешит. Документ глава государства изучил въедливо. Не впечатлен.

Александр Лукашенко: «Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В проекте этой программы предусмотрена государственная программа на будущий год, строительство примерно 130 объектов на сумму более 600 миллионов рублей. Деньги не ахти какие. Звучит – 130 объектов. Но 600 миллионов рублей – это не деньги для государства. Но тем не менее здесь должна быть экономия, потому что это пример другим. Если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важные и необходимые для развития, ну тогда и губернаторы, и председатели исполкомов, горисполкомов будут следовать таким же принципам.

Я заметил интересный факт. Идет спор: принято – не принято на уровне правительства предложение (я не буду называть губернатора) по благоустройству парка какого-то, прокладыванию каких-то дорожек и тропинок. Слушайте, это просто смех – в государственную программу забивать подобные вещи.

Александр Лукашенко: «Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход»-4

В государственной программе должны быть государственные проекты. Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. Любое затягивание сроков их реализации – это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить.

То есть обязательно достроить то, что начали. Рисковать нельзя. Вот тут как раз надо по-белорусски подходить, памяркоўна.

Александр Лукашенко: возникают новые агроусадьбы, вот их надо поддержать

Александр Лукашенко: «Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход»-7

Президенту предложили на рассмотрение государственную инвестиционную программу, в центре внимания – деятельность хозяйственных обществ, развитие электроэнергетики, агроэкотуризма.

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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