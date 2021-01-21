Александр Лукашенко: «Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход»

Новости Беларуси. Четыре указа и один закон. Трехчасовые дебаты и баланс интересов. 21 января во Дворце Независимости обсуждали актуальные социально-экономические аспекты развития страны: от льгот для экотуризма до детализации государственной инвестиционной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Евгений Пустовой. Александр Лукашенко: нужно принимать решение, ибо мы затормозим развитие на конкретном участке экономики Зеленый свет этому варианту государственной инвестпрограммы Президент давать не спешит. Документ глава государства изучил въедливо. Не впечатлен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В проекте этой программы предусмотрена государственная программа на будущий год, строительство примерно 130 объектов на сумму более 600 миллионов рублей. Деньги не ахти какие. Звучит – 130 объектов. Но 600 миллионов рублей – это не деньги для государства. Но тем не менее здесь должна быть экономия, потому что это пример другим. Если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важные и необходимые для развития, ну тогда и губернаторы, и председатели исполкомов, горисполкомов будут следовать таким же принципам. Я заметил интересный факт. Идет спор: принято – не принято на уровне правительства предложение (я не буду называть губернатора) по благоустройству парка какого-то, прокладыванию каких-то дорожек и тропинок. Слушайте, это просто смех – в государственную программу забивать подобные вещи.

В государственной программе должны быть государственные проекты. Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. Любое затягивание сроков их реализации – это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить. То есть обязательно достроить то, что начали. Рисковать нельзя. Вот тут как раз надо по-белорусски подходить, памяркоўна. Александр Лукашенко: возникают новые агроусадьбы, вот их надо поддержать