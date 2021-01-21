Александр Лукашенко: нужно принимать решение, ибо мы затормозим развитие на конкретном участке экономики

Новости Беларуси. От инвестиционной программы до совершенствования работы в сфере агроэкотуризма. Глава государства во Дворце Независимости собрал совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – ключевые представители властной вертикали, которые отвечают за социально-экономические аспекты развития страны. В начале разговора Президент четко сформулировал три основных требования к чиновникам при принятии решений – целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость. Руководствуясь этими принципами, Александр Лукашенко подошел к обсуждению четырех указов и закона, которые ему предложили к подписанию. Документы касаются государственной инвестиционной программы, совершенствования работы хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергии и агроэкотуризма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые товарищи, традиционно продолжим нашу практику обсуждения основных решений на уровне Президента, которые будут приниматься с разработчиками и ответственными людьми. На обсуждение вынесены разноплановые документы, затрагивающие различные сферы жизни общества. Это четыре указа и закон. Прежде чем подписывать эти документы, я хотел бы познакомиться с вашими впечатлениями и еще раз услышать ваши заключения по тем или иным вопросам. Если я выношу подобные документы на рассмотрение такого круга, значит, мне нужна дополнительная информация, прежде чем подписать эти документы. Они касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов. Кроме того, рассмотрим вопросы совершенствования деятельности хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергетики, агроэкотуризма. Естественно, по этим направлениям и внесены предложения.

Эти темы объединяет одно – актуальность для нашего государства. То есть дальше нельзя – нужно принимать решение. Ибо мы затормозим развитие как минимум на конкретном участке экономики. Торможение на конкретном, отдельном участке – это торможение в целом. Этого быть не должно. Но и ошибки быть не должно. Эти темы объединяют, как я уже сказал, актуальность и необходимость, поэтому, кроме разработчиков правовых актов, заслушаем еще и мнение тех, кто видит решение с другой стороны, людей, которым предстоит их исполнять. Это прежде всего губернаторы. Они должны быть самыми заинтересованными людьми. Мои подходы по большинству вопросов известны. При обсуждении предлагаемых тем во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость.